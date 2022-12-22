雲縣28警所 明年起聯合執勤

因應新法上路，雲林縣警察局有5個分局28所辦理聯合執勤，其中斗南分局有11所最多。（記者黃淑莉攝）

2022/12/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應公務員服務法修正，加上部分偏遠地區警力不足，雲林縣有五個警分局廿八個分駐、派出所將從明年一月一日起全面辦理聯合執勤，雲林縣警察局強調，只是人力整併運用，原來派出所不會裁撤，白天仍會有人員值班受理報案及為民服務。

雲林縣傳出有多處分駐、派出所要整併，有民眾憂心偏鄉小所遭裁撤影響地方治安，對此，雲林縣警察局指出，整併聯合執勤是為因應公務員服務法修正，及內政部訂定「警察機關輪班制服勤人員勤休實施要點」草案，規定員警每日服勤八小時，無法因應時，最多編排超勤二小時，每月超勤不得超過六十小時。

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縣警局表示，聯合執勤是把人力集中運用，可減少同時段值班、備勤的警力，多出警力可規劃巡邏等勤務，且讓員警上班時間可符合新規定。

縣警局說，配合新法上路，全縣六個分局六十五個分駐、派出所，只有斗六分局人力夠暫無變動，其他五個分局共有廿八個所辦理聯合執勤。

目前規劃，斗南分局有斗南所與新崙所，四維所與建國所，大埤所與怡美所，古坑所與永光所，華山所與草嶺所、樟湖所。

虎尾分局有褒忠所與龍岩所；西螺分局有永定所與油車所，埤源所與吳厝所；台西分局有林厝所、三崙所、飛沙所；北港分局有北辰所與好收所，水林所與土厝所、宏仁所，口湖所與金湖所、下崙所。

縣警局強調，整併後原人力較少的所，廳舍不會裁撤，白天仍有員警值班，受理報案及為民服務，晚上所長、副所長會值夜，民眾打電話都有人接聽，所有勤務不受影響，且可增加夜間巡邏班次。

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