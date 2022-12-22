疑涉工業區開發弊案 南市經發局長陳凱凌 列被告查辦

台南市政府經濟發展局長陳凱凌，被爆疑涉及工業區開發弊案，檢列為被告偵訊。（記者王姝琇攝）

2022/12/22 05:30

住處查扣30萬現金、某工程公司名片

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕台南市政府經濟發展局長陳凱凌，被爆疑涉及工業區開發弊案！檢調昨天搜索陳凱凌的住處與市府辦公室，辦案人員在陳的住處查扣卅萬元現金與某工程公司名片，指陳涉犯貪污治罪條例第五條第一項第二款「利用職務上機會詐取財物罪」及第六條之一「財產來源不明罪」；據稱，案件已進入收網階段。

疑向廠商「拿錢不辦事」三月遭檢舉

陳凱凌於二○二○年一月接任南市經發局長。據指出，陳被鎖定在他初任經發局長時，捲入某個工業區開發案弊情中，疑有向廠商「拿錢不辦事」的問題；檢方昨傳訊陳等三人到案，將陳列為被告偵訊，另兩人是證人。

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台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，南檢是在二○二二年三月間接獲檢舉，分案由檢肅黑金專組檢察官指揮台南市調查處偵辦。檢調經多月蒐證及詢問證人後，向台南地院聲請搜索票，昨上午搜索與陳凱凌相關的六個處所，在陳的住處查扣現金廿萬元、另在一個牛皮紙袋中起出十萬元及一張工程公司的名片等物，帶回相關人釐清案情。

據指出，辦案人員重點放在卅萬元來源，特別是其中十萬元與一張工程公司名片放在同一個牛皮紙袋內。

南市議員謝龍介曾數次在議會質詢陳凱凌，並向台南地檢署告發，指陳涉及包括七股工業區、柳營科技工業區等開發弊案，陳則反控謝誹謗。昨天的行動是否為追查七股工業區等外傳的弊案，檢調不願證實。

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