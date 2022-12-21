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    突擊步槍狂掃「菲力國王」 槍手羈押

    槍手詹俊宏昨收押。（警方提供）

    槍手詹俊宏昨收押。（警方提供）

    2022/12/21 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣三十六歲男子詹俊宏本月十八日持M4A1突擊步槍，到台中知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發兩小時後投案，他供稱因不滿友人被欺負才仗義討公道，希望給業者一個「警愓」，檢方認為詹嫌涉犯殺人未遂、傷害、毀損、槍砲等罪，且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，昨凌晨向台中地院聲請羈押獲准。

    詹姓槍手投案後，交付作案M4A1突擊步槍一把及子彈一百發、防彈背心等物，針對犯案動機供稱，因長期關注程姓友人臉書動態，最近得知他被詐賭被欺負，基於義氣決定替他出口氣，才會前往開槍。詹嫌並稱，無傷人意圖也非所謂的警告或挑釁，而是希望給業者一個警愓，純粹是個人行為，否認遭人指使或教唆，至於犯案槍彈，則是已歿的親友所交付寄放。

    但警方透露，詹嫌自身經濟本就苦哈哈，研判應是收錢辦事，不排除有幕後藏鏡人教唆指使，先依槍砲及恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦，將深入清查與相關人士的關聯性。

    而台南一名程姓角頭，先前因在台中被詐賭，上月底就曾有類似情節預告，因此案發後隨即傳出與他有關，程為此在臉書貼文撇清，又在臉書等網路平台，張貼一張警方前往他位於七期豪宅大廳查詢的大廳監視器影像擷圖，還提到某分局人員持公文前往他的住家調閱資料，除感謝警方未為難妻小，也強調「如必要，回國會通知」。

    警方再度到該遊藝場臨檢。（警方提供）

    警方再度到該遊藝場臨檢。（警方提供）

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