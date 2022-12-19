大麻裝魚油膠囊 上網兜售青少年

警方表示，所查扣的大麻膠囊以類似魚油外觀之膠囊包裝。（記者鄭景議翻攝）

2022/12/19 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕在我國屬二級毒品的大麻因具成癮性，並透過網路新興通訊軟體快速擴散，嚴重戕害國人健康，被檢警列為首要查緝標的。四十一歲張姓男子將大麻裝在魚油膠囊內，藉由新奇膠囊包裝，在網路上兜售給青少年，北市信義分局警方接獲報案，前往張男住處逮人，並搜出毒品大麻膠囊一百四十一顆等證物，依違反毒品危害防制條例法辦。

販賣二級毒品 可處無期徒刑

台北市一名高中生日前經朋友介紹，在臉書聯繫張男，以兩千五百元購買大麻電子煙，被爸媽發現後，父母忍痛將兒子帶到派出所，警方經驗尿確認體內呈毒品反應，向上溯源鎖定張男涉重嫌。

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警方本月十四日到張男台北市中正區住處逮人，並查扣毒品大麻膠囊一百四十一顆、大麻煙油一支、十二萬元及行動電話三支等證物。

可透過大麻電子煙或口服施用

警方表示，所查扣的大麻膠囊以類似魚油外觀的膠囊包裝，可透過大麻電子煙施用也可口服，與過往所查扣的大麻煙油、煙彈等外觀不同，販毒集團針對毒品的包裝日新月異，並藉此吸引青少年好奇使用，呼籲家長提防。

從事網拍工作的張男向警方表示，大麻煙油在國外合法，自己有施用過，認為可賺錢才找管道進貨販售，透過朋友口耳相傳介紹尋找買家。但他不肯透露大麻膠囊來源，警方將追查是否有上游販毒集團。

警方表示，張男涉販賣第二級毒品，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

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