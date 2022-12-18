打造防護網 回社會又犯案 大法官支持「非治癒不放人」

蔡姓男保全員刑滿之後並不能出獄，必須治療到再犯風險「顯著降低」才可有望獲准重回社會。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2022/12/18 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕妨害性自主犯罪令人髮指，尤其對未成年人下手更是讓人痛惡，且有此癖好者再犯率不低，為了社會安全與罪犯的就醫權益，立法者在刑法與性侵害犯罪防治法中，設計強制治療的規定，明定「再犯風險顯著降低」才能停止，導致許多性罪犯服刑結束，就直接送進治療機構，而多數人都會經歷一段很長的治療路。曾有治療者、也有法官為此聲請釋憲，但被大法官打臉，認為該項治療有其必要性。

據了解，曾有人在再犯風險仍高的情況下，獲准停止治療，沒想到重回社會沒多久，又犯下妨害性自主罪行；類此實務案例，也顯示這樣的治療有其迫不得已。

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國外研究顯示，性罪犯的再犯率約十％，我國約近六％（矯正署資料），顯示這群人須透過醫療介入，才有機會改善；雖然在監期間，獄方強制要求他們接受身心治療課程，惟仍有人拒絕上課，此時，就得透過心理學、醫學、獄政等各領域專家組成的治療評估小組，依性罪犯的在監表現，決議是否命其接受「刑後強制治療」。

一嫌治療9年出院 又偷摸女子

也因「治癒」被定義為「再犯風險顯著降低」，門檻不低，因此不少性罪犯入院治療後就出不來，有人無法忍受長期被關在醫院治療，聲請釋憲，盧姓猥褻犯就是較為人知的個案。

盧男於二○○七年侵入住宅猥褻女子，被判刑一年一月，評估小組認為他再犯風險高，請檢察官向法院聲請強制治療獲准，結果盧男一治療就是九年，苦不堪言，聲請釋憲，而在釋憲結果出爐前，評估小組認為對他已「黔驢技窮」，仍決議放他出院，接受社區治療。

沒想到這一放成了縱虎歸山，盧獲釋後半年，就接連闖入兩戶民宅偷摸熟睡中女子，嚇壞當地人，屏東地檢署緊急向屏東地院聲押獲准，屏院隨後也裁准屏東衛生局的強制治療聲請；此案例也顯示社區治療的效能不足。

除了性罪犯，也有法官替他們聲請釋憲，主張法律若未規定治療期限，會出現「關到死」的結果。大法官做成七九九號解釋，認為只有「未賦予性罪犯陳述意見權」的部分違憲，以及要求檢討治療處所的設備，未設治療期限則未違憲。

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