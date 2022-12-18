再犯風險指數高！摸胸3次判1年 色保全刑滿不能出獄

據了解，曾有人在再犯風險仍高的情況下，獲准停止治療，沒想到重回社會沒多久，又犯下妨害性自主罪行，因此大法官支持「非治癒不放人」。（美編組）

2022/12/18 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市一名蔡姓男保全員，二○一六年間花九百元與一名少女完成「摸胸三次」的色情交易，事後被查獲，法官依妨害性自主罪將他判刑一年，連同另犯的詐欺、竊盜等罪，刑期共三年十個月，入監後原定明年出獄。但他在獄中被評估「再犯風險指數高」，高等法院裁定他刑後須接受強制治療，也就是他刑滿之後並不能出獄，必須治療到再犯風險「顯著降低」才可有望獲准重回社會。

治療到風險顯著降低才有望重回社會

據了解，猥褻未成年人的犯行，想要被評估為再犯可能性顯著降低並不容易，過去曾有類似犯行者，刑罰方面關一、兩年後已經服滿，但強制治療始終達不到「顯著降低」，最後在獄中治療時間長達近十年，連同已服的刑期，總共「坐監」十餘年才讓他回歸社會；依此看，蔡男想重獲自由也是遙遙無期。

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蔡男二○一六年間，經人介紹結識年僅十五歲、就讀國三的少女，少女因缺錢花用，與蔡男達成交易，以每次三百元代價讓他摸胸部或隔著內褲摸下體。某日，少女又去找蔡男，但跟一名認識的人說出「摸胸拿錢」一事，對方大驚，趕緊告知少女家長，蔡男狼行因而曝光，並被判定與女少性交易三次。

以金錢誘惑 影響少女身心發展

高等法院表示，蔡男雖經對方同意才動手猥褻，卻以金錢引誘達成目的，影響少女身心發展，敗壞社會善良風氣，依妨害性自主罪判刑一年，連同其他犯行共應執行三年十個月刑期。

蔡男入監後，原定明年出監，但獄方治療評估會議認為，蔡男接受身心治療課程後，性犯罪再犯風險未顯著降低，情況符合刑法第九一條之一「經鑑定、評估，認有再犯之危險者」，報請檢察官向法院聲請刑後強制治療。

高院認為，鑑定、評估是由治療師等專業人士，綜合各項報告共同討論做成決議，有醫學、心理學等專業依據及客觀公正標準，並無擅斷、恣意或濫權，且已敘明蔡男須治療的理由，故裁定蔡男刑滿後，應到醫療院所接受強制治療，執行期間，檢察官應每年鑑定、評估有無停止治療的必要性。

檢察官每年評估 治療無日數上限

由於強制治療沒有日數上限，必須「再犯風險顯著降低」才能停止，實務上常見性罪犯接受治療的時間比本刑刑期還長；蔡男明年出獄後必須「無縫接軌」進行強制治療，何時能復歸社會，得看他的醫療結果才能確定。

新北市一名蔡姓男保全員與一名少女完成「摸胸三次」的色情交易，法官依妨害性自主罪將他判刑一年。（資料照）

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