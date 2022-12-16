富商失蹤年餘 弟涉分屍聲押未准

失蹤的阿金（白衣）與家人合影。（資料照）

2022/12/16 05:30

〔記者劉慶侯、張文川、邱俊福／台北報導〕家中排行第八的台北市五十七歲楊姓男子「阿金」，去年返回獨居的北市信義區豪宅後離奇失蹤，當時警方前往阿金家採證，卻查無血跡反應，但與阿金有家產糾紛的九弟「阿旗」，案發前後曾多次進出楊男家而被鎖定，檢警日前再次前往楊家採證，意外發現有血跡飛濺反應，懷疑阿旗涉嫌分屍棄屍，並拘提他到案，前天向法院聲請羈押；台北地院昨召開羈押庭，認為依檢方所提證據，無從證明九弟知道被害人下落和失蹤理由等，也無法證明富商已被殺害，嫌疑未達重大程度，裁定無保請回。可抗告。

台北市刑警大隊毒緝中心昨表示，尊重法院認定，將再進行縝密蒐證，給死者一個公道。

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楊家有十個兄弟姊妹，阿金獨自住在信義區松德路一棟大樓，平日生活單純，因曾預錄遺言表示，死後財產要交給姊姊，引起五十五歲的九弟阿旗不滿，兩人為此對公堂，後經協調並和解。

帶大型紙箱、包裹多次進出哥哥家

阿金的兩位姊姊當時要送餐給阿金，打LINE給他卻未讀，姊姊們去年六月二十一日傍晚七時許，協同防疫警察、鎖匠破門查看，屋內卻沒人，阿金宛如人間蒸發。

不過監視器顯示，同年月十八日中午，阿金搭電梯返家後即未出門；但在傍晚時分，阿旗揹著一個提袋，也搭電梯上樓，直到隔天下午才離開，身上已無揹東西。阿旗並於廿、廿一日兩次進出社區，期間還攜帶大型紙箱、包裹離開社區大樓。

轄區信義分局受理失蹤協尋，但阿金手機均關機，定位未成功，市警局鑑識中心前往採證，也未發現異常。警方也到阿旗家採證，並對阿旗夫婦測謊，均無所獲。信義分局一度以失蹤案結案。

本以失蹤結案 血跡反應重啟調查

北市刑大毒緝中心協辦全案後，鑑識中心重返現場，陸續在浴室地板、浴缸、洗手槽排水管、洗手檯下方一罐清潔劑上，分別查出血跡反應，顯示現場曾有發生事故，但經人以清潔劑和清水洗除。特別是主臥室至浴室前的一塊磁磚接縫處，採到的血跡浸潤樣本，研判極有可能是第一現場。

警方還發現，楊男六月失蹤期間，楊家用水量飆升，顯示有不明用水，疑為清洗案發現場。今年十二月十三日北檢指示將阿旗拘提到案，再次送刑事局進行測謊。

北市刑警大隊毒緝中心曾調派警犬至虎山協助搜尋屍體。（警方提供）

阿金進入大樓的最後身影。（資料照）

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