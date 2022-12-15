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    警戶政電子系統大漏洞 通緝犯改身分證號 竟逃17年

    ４情況可變更身分證字號

    ４情況可變更身分證字號

    2022/12/15 05:30

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市四十五歲李姓男子，多年前涉入偽造有價證券罪遭法院通緝，後來他申請變更身分證字號獲准，沒想到日後若遇警方盤查、輸入他的新身分字號，根本查不到他有通緝在身，李男就這樣過十七年，直到最近與他人起糾紛，才意外被揭露他的通緝身分，以及政府戶政等電子系統的漏洞。

    李男最近與人起糾紛 意外曝光身分

    李男是市民公車司機，十一月八日在新北市永和路二段、頂溪捷運站一號出口與同為市民公車司機的盧男因排班問題起口角，接著在頂溪捷運站前上演全武行，扭打成一團，隨後發現疑似有民眾持手機側拍，才悻悻然各自離開。

    永和警分局中正橋派出所接獲民眾報案，當天聯絡李、盧到案說明，雙方均稱已達成和解，不提出傷害告訴。警方詢問完二人後，依違反社會秩序維護法移送新北地檢署裁罰處分。

    好險！ 再兩年即可解除通緝管制

    永和警分局偵查隊收案時，才在警政通報系統上，赫然發覺李男竟有涉及偽造有價證券的「案外案」，案件發生在十七年前，再二年即可解除通緝管制。李男到案供稱，不知道自己遭通緝，當年變更身分證字號不是為了逃避法律責任，僅是覺得舊證號有「四」不吉利，為了避諱才改號，不清楚為何戶政、警政的電子通聯系統查不到；全案詢後移送新北檢歸案。

    李男︰舊證號有四不吉利 為避諱才改

    警方進一步追查，本案最大的漏洞在於李男有二個身分證字號，以新身分證字號鍵入系統查詢，顯示他無通緝在身，若以姓名及舊身分證字號輸入系統，就可以看到他涉及偽造有價證券案，疑因未出庭應訊，遭法院發布通緝在案。

    警方指出，第一次碰到變更身分證字號的案例，擔心李男一案恐怕不是個案，電子系統出現如此漏洞」，恐會成為不法分子逃亡的護身符；基層警方建議內政部等相關機關盡速研擬對策，解決漏洞問題。

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