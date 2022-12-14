7年偷12萬本書 因偷啤酒露餡

2022/12/14 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕四十一歲男子蕭文嘉在一年內於台北、台中、彰化等地書店偷竊近三千本各類書籍，並在拍賣網站開設賣場，將偷來的書籍以六折到六．九折售出，但被害書店找不到證據，直到去年十月，他到一家賣場偷竊啤酒遭逮，警方持搜索票進入其住處才發現遭竊書籍。彰化地院審理，認為蕭男共犯竊盜罪二十罪，每罪判處徒刑五月，應執行四年、得易科罰金。

二○一五年嘉義市警方查獲蕭文嘉涉嫌以「螞蟻搬象」手法到書店偷書，七年來偷遍國內金石堂、墊腳石等五十家書店、超過十二萬本書籍，再透過自營網拍賣場，以市價六折銷贓，後來蕭男被逮捕，遭判刑一年六月。蕭男出獄後繼續重操舊業，某日他到全聯福利中心溪湖店偷竊三瓶可樂娜啤酒、開心果跟檸檬等，店方發現報警，彰化警方持搜索票進入其住處，發現滿屋子都是偷來的書籍。

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判決書指出，蕭男於二○二○年十月至二○二一年四月間，陸續在台北、台中及彰化等地書店竊取近三千本書，並在拍賣網站開設賣場，將偷來的書籍以市價六．九折售出。法官審理後，認為蕭文嘉為竊盜累犯，共犯二十件竊盜罪，每罪處以五月徒刑，應執行徒刑四年、得易科罰金。

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