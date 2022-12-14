組織犯罪最上層 寶和會精神領袖 邵柏傑起訴

寶和會精神領袖邵柏傑被依違反組織犯罪條例、刑法恐嚇取財未遂罪起訴。（資料照）

2022/12/14 05:30

寶和會涉犯槍擊館長等案

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫寶和會犯下槍擊網紅「館長」陳之漢及擄人勒贖等多件大案，檢警前年起訴規劃槍擊案的寶和會大組長施俊吉與槍手劉丞浩，並以組織犯罪條例起訴寶和會長林修伯、副會長梁智勝及多名幫眾；新北地檢署接著查出，寶和會前會長邵柏傑一直藏身幕後，因館長案設下層層斷點，雖無法找到邵與館長案連結的證據，但他實則是寶和會的精神領袖，屬組織犯罪最上層，昨再依違反組織犯罪條例、刑法恐嚇取財未遂罪，起訴邵男與該會組長劉志強。

檢方認為，邵柏傑為獲取不法鉅額利益、壯大組織，由幫眾暴力犯罪，嚴重破壞社會治安，且在恐嚇案中立於指揮地位，動輒要求上千萬以上犯罪利益，惡性重大；劉志強否認犯行，犯後態度不佳，均建請法院從重量刑。

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寶和會除犯下館長遭槍擊受傷案，還犯下「台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振」等兩起槍擊案及一起恐嚇取財案，並綁架拘禁涉入「紅景天吸金案」的謝忠奇，相關被告均遭高等法院重判。

檢蒐證確認邵指揮組織犯罪

這段期間，檢方一直鎖定寶和會「大咖」邵柏傑偵蒐，經破解數位採證還原相關共犯手機資料，清查金流與訊問共犯及證人後，確認邵柏傑涉嫌指揮犯罪組織，還涉入一起恐嚇取財未遂案，劉志強則涉犯參與犯罪組織與恐嚇取財未遂案。

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