租套房屯逾億元毒品 竹聯信堂兩嫌落網

警方及海巡署查緝隊破獲12.9公斤安毒以及43公斤Ｋ他命，市價超過1億元。（記者洪美秀翻攝）

2022/12/11 05:30

〔記者洪美秀、劉慶侯／綜合報導〕竹聯幫信堂彭姓與徐姓大哥，在桃園市和新北市中和兩地，承租套房作為毒品倉庫，再將毒品用茶葉袋包裝以便混淆販售；經台北市刑警大隊掃黑專責隊、海巡署偵防分署新竹查緝隊專案蒐證，由桃園地檢署檢察官陳映妏指揮檢肅二人到案，起出市價逾一億元的安非他命毒品十二點九公斤、Ｋ他命四十三公斤，並溯源追查幕後來源和操控者。

茶葉袋包裝混淆販售

專案小組指出，日前接獲線報後分析資料得知，桃園地區竹聯幫信堂份子，涉嫌販賣毒品牟取暴利，經追查毒品上游，發現嫌犯經常在新北地區活動，且握有大量毒品，鎖定三十五歲彭男，與四十七歲徐男。

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警方查出，彭、徐二嫌是竹聯幫信堂分子，共同組成販毒網絡，以販賣安毒、K他命為主，在桃園、新北市分別租屋當作庫房，以便藏放購入的大批毒品；二嫌先向上游購毒，再運送至倉庫交由現場小弟看管，並先以茶葉袋包裝，再依分量分裝成小包裝，最後透過「小蜜蜂」出貨給下游毒蟲。

專案小組鎖定多時，經跟監與情蒐，日前至彭、徐二人承租的兩處套房搜索，現場搜出大批以茶葉包偽裝的大批毒品，經最新的拉曼偵測器進行毒品檢測，透過光譜儀查獲茶葉包內藏安非他命等毒品，以及電子磅秤、分裝袋、封口袋等工具和證物。

警方指出，目前安非他命的黑市價格約每公斤一百廿萬到一百卅萬間，K他命每公斤一百卅萬到一百四十萬間，估計此次查獲的毒品市價超過一億元，檢警與海巡通力合作，成功達成及時遏阻、斷絕毒品流入市面的功效。

警方訊後先依毒品罪嫌，將彭、徐二人移送桃園地檢署偵辦，不排除幕後還有黑幫成員居間操控或參與，正針對相關人士繼續溯源追查幕後藏鏡人。

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