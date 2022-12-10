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    首頁　>　社會

    不想背負殺人罪名 詐團成員「窩裡反」供出實情

    林男疑被詐欺集團的騙子，持鏟子等鈍器活活打死，再棄屍於墓園，但凶器尚未尋獲。（資料照）

    林男疑被詐欺集團的騙子，持鏟子等鈍器活活打死，再棄屍於墓園，但凶器尚未尋獲。（資料照）

    2022/12/10 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台南市林姓男子失業又負債，透過詐騙集團想變賣個人帳戶，因為不願被詐騙集團控制行動，慘遭打死棄屍公墓，魂斷異鄉。據了解，林男一開始是在台中市北屯的詐騙機房與五名詐團成員周旋，因為林堅持不肯被軟禁在汽車旅館，因而慘遭痛毆致死，釀成命案；警方追查時，案情初始似是詐團的黑吃黑糾紛造成，但涉案人之中，有人強調自己真的沒有動手，因此不願背負殺人重罪，在警方追查細節時，對警和盤托出，案情因而急轉直下，犯罪事實也逐漸浮上檯面。

    逮捕10人 9人被收押

    不過一干嫌犯見命案曝光後，只想各求自保，幾乎都不承認有動手；而其中有兩人供稱，只有協助載運屍體棄屍，與打死人的部分無涉；檢警總共逮捕十人，檢方依殺人罪聲請羈押九人獲准。警方初步追查，因為眾嫌沒人有車，才另外找來兩名嫌犯開貨車，載運屍體至新社公墓棄屍。

    台中市盛洺法律事務所主持律師徐俊逸表示，抱持要殺死被害人的故意而圍毆，是涉犯殺人罪，處死刑、無期徒刑、十年以上有期徒刑；若是抱著傷害的意思圍毆被害人，後來被害人死亡的話，可能涉及傷害致死刑責，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；若單純遺棄屍體，則是處六個月以上，五年以下之有期徒刑。實際適用法條，仍須待檢調調查事實狀況而為認定。

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