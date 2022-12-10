應徵工作 卻被詐團控制行動 男反抗 慘遭活活打死棄屍公墓

台中市新社區新中興畜牧場附近的新社第七公墓，傳出棄屍案。（記者廖耀東攝）

2022/12/10 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕三十八歲林姓男子拿著帳戶存摺應徵工作，卻被詐騙集團控制行動，騙徒用他的帳戶洗錢詐欺，林男起疑而抵抗，竟被詐欺集團活活打死，林姓嫌犯等人暗夜將遺體運到台中市新社區第七公墓，原欲埋屍，但心虛挖洞挖了一半就落跑，直接棄屍公墓。

嫌犯心虛 控洞挖一半落跑

民眾前天發現報案，警方逮捕林嫌等十人（含一名少年），其中兩人供稱僅協助棄屍，這群殺人棄屍嫌犯都是年輕人，檢方依殺人罪聲請羈押九人獲准，少年則移送少年法庭。

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據了解，林男是台南人，本身也有詐欺前科，本月六日晚間，他被詐騙集團成員帶到台中市北屯區一處詐騙機房，遭眾人毆打致死，再棄置公墓，棄屍位置是離馬路約五十公尺的樹叢，八日上午民眾驚見死者露出頭部，只有用一塊布蓋住身體，屍體有多處傷痕，頭部流血，研判遭凌虐打死。

警方透過監視器畫面追查，先逮捕林嫌（廿五歲）、劉男（卅一歲）、黃男（廿歲）與十六歲楊姓少年，之後，又陸續逮捕六人。調查顯示，劉男夥同其他詐團成員，在詐騙機房毆打林男，林被打到鮮血淋漓慘死，再開車將屍體運到新社，將車停放路邊，搬屍到墓園，一夥人奮力用圓鍬等工具挖洞欲埋屍，但山區暗夜陰森，眾人做壞事心虛，挖洞到一半，嚇得逃走，直接將遺體丟棄公墓樹叢。

警方追查，林男應徵工作時，誤以為廣告上的高薪是真，詐欺集團宣稱要拿出存摺徵信，實際上是把林男帳戶拿去詐騙洗錢，再限制林男行動，要求林男把詐欺贓款領出，交給他們，詐團要求林男暫時待在汽車旅館幾天，林男卻與詐團成員起口角，甚至動手還抵抗，被多人持類似鏟子的鈍器重擊毆打，最後被活活打死。

台中地檢署昨上午相驗，發覺死者包括頭部，身體都有多處鈍器傷，但無明顯致命傷，已採集檢體化驗。

死者家屬到台中市殯儀館認屍，指林男曾開車送貨，後來失業，與家庭關係疏離，不清楚他目前從事的行業，也不知是否涉入詐欺。死者父親說，兒子是養子，但「認錢不認人」，之前有捲入「一車兩賣」糾紛，債主多次來家中討債。

死者姊姊表示，弟弟有多起債務糾紛，家人也幫忙還債，很痛心無奈。

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