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    首頁　>　社會

    趙介佑見被關友人 監院糾正警政署、北市警局

    趙介佑（面對鏡頭者）到北投警分局見被關友人，引發風波。（資料照）

    趙介佑（面對鏡頭者）到北投警分局見被關友人，引發風波。（資料照）

    2022/12/09 05:30

    警政署︰尊重監院 懲處疏失人員 北市警局︰加強員警法紀教育

    〔記者吳書緯、邱俊福／台北報導〕前民進黨台北市黨部黨工趙映光之子趙介佑，去年被爆出，他竟能在受刑的友人被借提時，到北投警分局跟他會面；另外趙男捲入其他案件，引發楊、郭二男開槍示威，二男後由多名小弟撐傘陪同下進入北投分局，被批如走「星光大道」。監委蔡崇義、陳景峻立案調查，經監院內政及族群委員會審查通過，糾正警政署、台北市警局及北投分局。

    監察院昨指出，趙介佑二○一八年四月十日，在其臉書發布一張借提應訊的受刑人洪男，在北投分局吃便當照片，並稱「誰像你這麼好關還可以出來吃便當」等語，引發輿論質疑警方借提人犯，竟私下通融得以見親友。

    另有媒體報導，因趙男餵毒其手下致死，而導致楊、郭二男於去年四月十日至趙男常出入之北投媽祖文化協會開槍示威，之後於同月廿九日高調搭乘高級跑車至北投分局投案，二男在多名小弟撐傘陪同下進入北投分局，被多家媒體批評猶如走星光大道。

    蔡崇義、陳景峻調查指出，北投分局因偵辦他案，先通知趙男於二○一八年四月九日至偵查隊訊問，再於次日至台北監獄借提洪男回偵查隊協助調查，除非有警務人員通知趙男，否則其無從得悉借提洪男一事及其到達分局的時間。

    監委直指，查案洪男親友身分及是否包含趙男、該二人會面經過、何時拍照等情節，警政署、台北市警局及北投分局迄今仍無法釐清，有重大違失。雖事後已對相關警務人員予以行政懲處、修訂相關法令及加強門禁管制措施，仍有糾正必要。

    兩位監委強調，媒體報導與事實有所出入，警政署、台北市警局及北投分局應於第一時間對外澄清說明，但該三機關皆未為之，應檢討改進。

    警政署昨強調，尊重監察院調查結果，並已針對相關疏失警務人員予以行政懲處。

    北市警局表示，將持續加強員警法紀教育。北投分局則表達，已要求員警務必遵循「警察機關借提人犯注意事項規定」，也在去年五月修訂門禁保密安全實施規定，強化訪客登記管制。

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