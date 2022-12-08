全面掃黑追結構性犯罪／黃明昭：今年已蒐報338人

警政署署長黃明昭（右）到刑事局聽取查緝林鴻國為首的暴力犯罪集團簡報。（記者邱俊福攝）

2022/12/08 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今年執行多次全國性掃黑，且持續高強度打擊黑幫，警政署署長黃明昭表示，針對具幫派背景或重複參與街頭鬥毆者，轄區警察機關將結合刑事局，深入蒐報結構性組織犯罪事證，今年已蒐報三三八人，朝組織犯罪偵辦。

街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件，讓民眾深惡痛絕，也嚴重影響社會治安，黃明昭昨天對此強調，兩年前經修法嚴懲後，經統計前年平均每月移送一六○件、去年平均每月移送一四○件，今年已降至每月平均移送一一五件，逐步降三成，顯見修法策略及警察有效的壓制和處理，已有相當成效。

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黃明昭表示，刑法第一四九條、第一五○條修正條文於前年一月十七日生效，修正條文將「公然聚眾」改為「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」，並就攜帶凶器及造成公眾危險等行為加重處罰，提供第一線員警執法後盾。

修法通過後，針對打擊街頭暴力推動一連串的精進措施，要求各縣市警局督促員警嚴正執法，訂頒員警事前機先防範、事中嚴正執法、事後查究首謀等三階段處置作為，另持續溯源追查其幕後犯罪組織，以及協調管轄地檢署針對情節嚴重、幫派背景及暴力前科者，勿輕予易科罰金，以達到防制的效果。

具幫派背景或重複參與街頭鬥毆者今年已蒐報三三八人，朝組織犯罪防制條例偵辦外。另對該集團所圍事或投資經營的營業場所，也運用第三方警政策略，以行政檢查方式斬斷不法分子金源、壓制犯罪者的氣焰，以平穩治安環境。

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