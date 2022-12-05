疑保母施虐 小桃子昏迷24天走了

女童小桃子昏迷24天走了。（立委辦公室提供）

2022/12/05 05:30

〔記者蔡淑媛、許國楨、歐素美／台中報導〕台中市清水區一歲女童「小桃子」，上月疑遭蔡姓保母凌虐重傷，昏迷送醫插管，經搶救廿四天，女童媽媽本月三日發文表示，小桃子二日已跟佛祖去修行，小桃子爸媽無法接受愛女離去，除寫信表達心中不捨，並自責「沒保護好妳」，希望女兒「能再次回到我們身邊」；市議員林祈烽對此表示「悲痛萬分」，並重批盧市府及社會局任內，對多次兒虐無對策。

議員轟中市社會局態度消極

小桃子疑遭蔡姓保母施虐致重傷昏迷，市議員林祈烽日前陪同女童媽媽開記者會揭露保母惡行，並質疑台中市社會局態度消極，台中地檢署上月廿三日拘提蔡女到案，認定蔡女涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法、成年人對兒童傷害罪、重傷害罪及業務上準文書登載不實罪，廿四日向地院聲押獲准。

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小桃子的媽媽三日在臉書po文指出，「小桃子二日跟著佛祖去修行了！」，「對不起，媽媽沒能保護好妳」， 小桃子爸爸也寫信指出，「小桃子，拔拔知道妳已經盡力了，拔拔永遠不會停止愛妳」。

家防中心指出，媽媽做拔管決定前有先打電話給督導，表示捨不得看孩子這麼辛苦才做此決定。議員林祈烽重批盧市府和社會局，質疑台中市府一再發生嚴重的兒虐案件，市府具體防制兒虐措施到底是什麼？

社會局︰撤銷保母登記證

市府表示，對兒虐事件一定零容忍，對於違法者絕對依法重懲。今年將建置完成公托監管雲系統，加強稽查、抽查托嬰中心影像畫面，並引進專家學者，透過訪視輔導、定期評鑑、補助設施設備等輔導機制，提升托嬰中心服務品質與環境安全。社會局表示，已撤銷蔡女保母登記證，無法再收托，未來將依起訴內容及行政調查結果裁處。

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