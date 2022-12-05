為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾酒駕判刑3月／酒駕撞2騎士 北市議員落選人判6月

    郭榮先沒記取教訓再度酒駕，昨向支 持他的民眾致歉。（圖郭榮先提供） 郭榮先酒駕撞上機車騎士。 （記者王冠仁翻攝）

    郭榮先沒記取教訓再度酒駕，昨向支 持他的民眾致歉。（圖郭榮先提供） 郭榮先酒駕撞上機車騎士。 （記者王冠仁翻攝）

    2022/12/05 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕在此次九合一選舉中失利的新黨台北市議員候選人郭榮先，曾於新北市三重酒駕被逮，被依公共危險罪判刑三個月，但郭沒記取教訓，五年後再度酒駕，數月前他酒駕開車，撞上兩名機車騎士；士林地院近日審結，判處他六月徒刑。

    警方調查，四十三歲郭榮先在今年六月一日深夜十一時許，酒後駕車行經台北市民權西路與承德路口時，他疑因不勝酒力，沒注意前方機車騎士正在停等紅燈，搖搖晃晃從後方撞上去。幸虧當時車速不快，兩名無辜被撞的機車騎士，只受到輕微擦挫傷。

    機車騎士被撞後回頭查看，發現郭坐在駕駛座上、散發酒氣；員警趕到後發現郭酒駕，酒測值達○．七八毫克。郭事後聲稱，當晚他到中山北路一家餐廳吃飯喝酒，席間喝幾杯威士忌，警方將他依公共危險罪嫌送辦。

    酒測值達○．七八毫克

    警方指出，郭是酒駕累犯，他曾在二○一七年於三重酒駕被逮，事後被依公共危險罪判刑三個月，想不到他仍然沒有記取教訓，五年後又再度酒駕。

    郭榮先向支持他的民眾致歉

    郭榮先昨天接受媒體訪問，他說當時是為了接電話而坐上駕駛座，但事後在無意識的情況下將車子開出去，他也為此向支持他的民眾致歉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播