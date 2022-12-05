曾酒駕判刑3月／酒駕撞2騎士 北市議員落選人判6月

郭榮先沒記取教訓再度酒駕，昨向支 持他的民眾致歉。（圖郭榮先提供） 郭榮先酒駕撞上機車騎士。 （記者王冠仁翻攝）

2022/12/05 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕在此次九合一選舉中失利的新黨台北市議員候選人郭榮先，曾於新北市三重酒駕被逮，被依公共危險罪判刑三個月，但郭沒記取教訓，五年後再度酒駕，數月前他酒駕開車，撞上兩名機車騎士；士林地院近日審結，判處他六月徒刑。

警方調查，四十三歲郭榮先在今年六月一日深夜十一時許，酒後駕車行經台北市民權西路與承德路口時，他疑因不勝酒力，沒注意前方機車騎士正在停等紅燈，搖搖晃晃從後方撞上去。幸虧當時車速不快，兩名無辜被撞的機車騎士，只受到輕微擦挫傷。

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機車騎士被撞後回頭查看，發現郭坐在駕駛座上、散發酒氣；員警趕到後發現郭酒駕，酒測值達○．七八毫克。郭事後聲稱，當晚他到中山北路一家餐廳吃飯喝酒，席間喝幾杯威士忌，警方將他依公共危險罪嫌送辦。

酒測值達○．七八毫克

警方指出，郭是酒駕累犯，他曾在二○一七年於三重酒駕被逮，事後被依公共危險罪判刑三個月，想不到他仍然沒有記取教訓，五年後又再度酒駕。

郭榮先向支持他的民眾致歉

郭榮先昨天接受媒體訪問，他說當時是為了接電話而坐上駕駛座，但事後在無意識的情況下將車子開出去，他也為此向支持他的民眾致歉。

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