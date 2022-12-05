北市殯葬處收賄討紅包 官員和6基層 貪污官司纏身

台北市殯葬管理處前副處長王文秀名下 尚有一百卅萬不明款項待釐清。 （資料照）

2022/12/05 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市殯葬管理處多次爆發公務員涉貪案件，上至時任副處長王文秀，下至基層技工與工友，都因涉嫌向業者收賄款，或向喪家收紅包，接連被檢方查辦，除王涉圖利、收賄等案在押外，還有六名基層殯葬處公務員貪圖紅包小利惹上貪污官司，起訴後，現於台北地院審理中。殯葬處收賄文化難除，檢方已鎖定可疑弊情追查。

據檢方近年來所偵辦北市殯葬處的大小弊案，包括王文秀所涉兩件圖利、兩件收賄等四件弊案，及多名基層公務員涉向喪家收紅包等陋習，均發生在二○一九年至二○二一年間，直到去年檢方展開搜索，上行下效的貪污陋習才稍微收斂。

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此次，王文秀因於二○二○年至二○二一年間，涉犯兩件圖利案，其扣案手機被檢廉還原出，原來她早在二○一九年即涉犯收賄等更嚴重犯行；而王涉貪的這三年期間，她麾下在北市一殯及二殯任職的六名基層殮工及技術員，同時間也犯下向多名喪家討紅包等惡行，六人於今年七月被台北地檢署依不違背職務受賄罪起訴，北院審理中。

檢廉根據王扣案手機所存事證，比對她旗下可疑金流，逐年、逐案回溯追查，目前掌握她涉貪具體事證的僅兩件圖利、兩件收賄等四案，若再加上尚無具體事證的可疑情資，以及扣除七十萬元賄款後，她名下尚餘一百卅萬元還查不出來源，案情可能再擴大。

紅包藏屍袋 在業界廣為流傳

王女所涉及四件貪污案件現已浮出水面，不過辦案人員質疑，王女可能還有其他的弊情未被查出，恐如同基層公務員長期收紅包案般，只是冰山一角；尤其北市殯葬處早在十年就已發生集體收紅包弊案，後來未見改革，近幾年來還進化為「組織分工」收紅包，例如將紅包夾藏在屍袋內掩人耳目、賄款交給當日值班班長，班長下班前再分贓給值班員工等，收賄陋習早已在業者間廣為流傳。

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