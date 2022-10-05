通緝犯掰拿證件供檢 怕坐牢想逃反墜樓亡

丁男留在窗戶邊的掌 紋和抓痕。 （記者劉慶侯翻攝）

2022/10/05 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕詐欺案遭通緝的三十歲丁姓男子，昨因形跡可疑被警方攔檢，他以未帶身分證為由表示要返家。警方守在他租住處門口時，丁男自九樓窗戶想攀爬逃逸卻不慎墜樓死亡。

警方表示，昨日上午八時許，北市警萬華分局西門町派出所警員在漢口街、昆明街口巡邏時，發現有名男子形跡可疑，立刻上前盤查身分；當時對方佯稱沒帶證件，也記不得身分證字號，要求就近返家拿證件供警方查驗。

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警方跟隨對方返回租屋處九樓，由於警方無搜索票，只得守在門口。丁男進入屋內與在家的廿八歲郭姓女友講話，不料，沒多久便聽到郭女大喊說男朋友墜樓，警方衝入查看，只見對方橫躺馬路上，經送醫院搶救仍告不治。

警方調查，丁男因詐欺罪遭判決三年有期徒刑，因不想入監服刑，便帶著才認識不久的郭姓女友四處藏匿，才剛搬到北市萬華的出租套房，目前仍在找工作。

郭女向警方說，男友入屋後，要爬窗嘗試逃逸，不料卻失手滑落；警方根據窗戶邊的掌紋和抓痕，也確認丁男是意圖攀窗逃逸釀成不幸。

警方研判，丁男因不想身分曝光，所以假意和女友講話以拖延和鬆懈警方注意，方便他爬窗逃逸，結果不慎墜樓身亡，全案由警方相驗處理中。

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