大樹擋光 奪魂鋸切樹皮 農賠22萬

警方會同彰化縣府水資處人員前往會勘，評估存活可能性。 （資料照） 北斗鎮舊溪路一排樹齡30年的小葉欖仁樹，去年6月被發現12棵被人「環狀切割」導致無法輸送水分，樹葉掉光。 （資料照）

2022/10/04 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣七十一歲顏姓農民不滿一排樹齡卅年的小葉欖仁樹擋住日照，影響農作物生長，兩次向主管機關陳情要求移除未果，竟私自持鋸刀以環狀切割方式，鋸開十二棵樹木的樹皮，想讓其自然枯死，被主管路樹的彰化縣府提告毀損，顏男後來同意賠償廿二萬元，縣府給他改過自新機會，最後撤回告訴。

彰化縣府給他改過自新機會 撤回告訴

彰化縣北斗鎮舊溪路有一排小葉欖仁樹，猶如綠色隧道，去年六月，民眾發現有十二棵被人「環狀切割」，還打洞注入化學藥劑，導致樹葉掉光，警方查出是對面溫室農田的顏姓農民涉重嫌，並在農家起出犯案的「奪魂鋸」，顏男才坦承行凶。

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顏男說，小葉欖仁樹高葉子多，擋到他兒子的農作物光照，造成收成不佳，他於二○二○年十二月向縣府發出兩封陳情書，希望移除路樹。縣府在二○二一年一月時回覆他，並留下電話聯繫將安排會勘。

不過顏男仍於去年三月間持鋸刀，以環狀方式切割農田對面的十二株小葉欖仁樹樹皮。

該案件經本報獨家披露後，警方隔日就逮捕顏男，彰化縣政府除對顏男提告毀損，並要求種回來，審理期間，老農自知理虧，應允賠償移除死亡的樹木及救樹、補植等費用共廿二萬五一○四元，縣府才撤回告訴。

彰化縣府水利資源處處長馬英傑表示，被破壞的十二棵小葉欖仁樹有八棵因維管束遭切斷確認死亡，已安排移除工作，另四棵拯救成功，但輸水功能破壞，不排除枯死可能，會繼續密切觀察。

馬英傑強調，行道路樹都是政府資產，若民眾對於行道路樹生長茂密，已影響其農作物生長，可向地方政府反映，主管機關會排定修剪路樹時間，呼籲民眾千萬不要隨意破壞路樹，否則可能觸及毀損罪，得不償失。

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