網路交友藏危機 勿讓陌生人住家中

黃志斌（中），涉嫌性侵少女被收押。 （記者王捷翻攝）

2022/09/30 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南有一名國中女學生，在網路認識男網友，女學生因無家可歸，學姊好心收留她，卻反遭學妹的男網友性侵，台南市警察局永康警分局長甘炎民提醒，勿隨意讓陌生男子到家或前往對方的住處，以免遭有心人掌握或引狼入室，發生一生無法彌補的遺憾。

甘炎民表示，透過網路線上與人互動，快速又方便，但也需要小心隱藏於其中的危機，網路虛擬世界中的虛情假意，容易讓青年學子失去警戒心，若在資訊不足且缺乏自我保護的情形下與網友見面，更可能遭受傷害。網路交友應注意「小心謹慎勿獨處」，遇到問題應立即走為上策或報案，以自我保護為原則，多一點小心，多一點安心。

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台南市婦幼警察隊呼籲，網路交友時要保障自身安全，防範網路渣男的騙色騙財行為。進入網路聊天場合時，不要在網路上留下真實姓名、電話、住址等資料，也不要輕易將個人照片寄給網友，尤其勿傳送自己私密處或裸露身體的照片。

另外，不要用粗俗不雅與挑逗的語言交談，並拒絕和使用這類語言的人交往，如果收到任何令自己感到不舒服的訊息或信件時，應擷圖儲存，並馬上離開網路聊天場合，必要時請父母協助處理。當對方提到「金錢」時，要更加謹慎，避免和網友有金錢上的往來。

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