好心收留學妹 國中女遭性侵／靠1包檳榔逮粗工狼 收押

黃志斌（中），涉嫌性侵少女被收押。 （記者王捷翻攝）

2022/09/30 05:30

黃犯案後還跟她媽買檳榔

〔記者王捷、劉婉君／台南報導〕台南市一名國二女學生，好心收留國一的學妹，卻因此引狼入室，慘遭學妹在網路認識的男網友黃志斌性侵，學妹還壓住學姐的手讓黃男逞慾；黃犯案後去被害國二少女母親的檳榔攤買了包檳榔，因此被台南市警方確認身分，將黃嫌拘提到案，他坦承犯案，警方依加重強制性交罪嫌移送台南地檢署，檢方昨聲請羈押，法院已有反覆實施犯罪可能准押，國一學妹移由台南地院少年法庭審理。

學妹助逞慾 送少年法庭

二十五歲的黃志斌，今年二月在網路社交APP認識一名國一少女，少女因逃家、被國二的學姊收留，今年二月，少女因家庭的關係逃家，學姊同情她，帶少女回自己家住，由於學姊的母親晚上要顧檳榔攤不在家，黃嫌提議可以在學姊家裡約炮；案發當天黃嫌與少女性交後，表示也想跟學姊試試看，少女竟壓住學姊的手，所幸學姊反抗，黃男僅指姦得逞。

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學姊怕事情重演告訴母親

事後少女覺得自己做錯了，拜託學姊不要跟其母說，學姊擔心自己會被罵，再次對少女心軟，決定把這件事藏在心裡。

今年七月，學姊的另一名女同學來她家樓下找她，當時這名女同學帶了自己的男友，同學還問學姊能不能去她家裡？讓學姊想起遭性侵的事，很擔心事情會重演，當天把這件事告訴母親。

母親得知女兒被性侵，才回想起黃志斌的工頭曾到檳榔攤來找過她，當時工頭對她說，自己的員工可能做了「不禮貌的事」，希望她能給年輕人一個機會，因為說得含糊，她當下也不曉得是什麼事，直到女兒訴苦才真相大白。

知道事跡敗露，黃志斌去檳榔攤找被害國二少女的母親認錯，表示自己當天喝醉了，希望能獲得原諒，不過其母得知黃嫌犯案後，還到檳榔攤買檳榔，憤而拒絕。

議員林燕祝爆料曝光

南市議員林燕祝將這件性侵案曝光後，警方根據黃嫌曾到檳榔攤買檳榔，本月二十八日拘提他到案，依加重強制性交罪嫌送辦，檢方聲請羈押。台南地認為黃志斌有反覆實施犯罪的可能，裁定羈押。而國一少女在學姊遭性侵案屬加害人，經警方通知到案，移由台南地院少年法庭審理。

黃志斌是地方小混混

黃志斌以粗工維生，在地方上是個小混混，認識他的人說，黃不只一次涉入類似案件。

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