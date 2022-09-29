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    整復師︰挑有證照、開放性場域 有保障

    整復師蕭東岳表示，挑選診療師要查看是否有傳統整復推拿技術士證照。（蕭東岳提供）

    整復師蕭東岳表示，挑選診療師要查看是否有傳統整復推拿技術士證照。（蕭東岳提供）

    2022/09/29 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化蕭姓推拿師多次藉由診療機會對患者伸魔爪，碰觸女性隱私部位，妨害性自主構成猥褻因而二度被判刑，推拿師「手滑」進內褲的事件頻傳，坊間還有多少這樣披著羊皮的狼，民眾很難判斷，但其實衛生福利部為提昇民俗調理人員從業素質，辦理「傳統整復推拿技術士」檢定證照，民眾只要認明其證照和有開放性的場域，就能安心診療，減少性騷擾可能。

    彰化縣「東岳整復所」整復師蕭東岳表示，民俗調理整復所充斥大街小巷，民眾前往診療前，可先透過網路或是友人打探口碑，接著查看該整復所空間是否明亮，有開放性的場域，最重要的查看診療師是否有「傳統整復推拿技術士」證照，如此才算合格的整復場所。

    蕭東岳說，早期民俗傳統調理師水準參差不齊，為此衛生福利部中醫藥司於二○一九年進行整頓，並辦理「傳統整復推拿技術士」證照檢定，其取得檢定過程必需上滿十八小時法規教育。包括醫師法醫療法、性騷擾防治法及職場安全衛生等判決案例分析等，使其具備從業知能，並通過檢驗才能取得證照，因此民眾若要安心接受民俗診療，找有合格證書的整復師會更有保障。

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