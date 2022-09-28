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    防賭盤影響選情／中警抄賭 查地下匯兌洗錢水房 斷金流275億

    警方破獲以博弈協會之名行賭博行為的賭 場。 （警方提供）

    警方破獲以博弈協會之名行賭博行為的賭 場。 （警方提供）

    2022/09/28 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕年底九合一選舉在即，為防制境外資金介入選舉，以及防範地下賭盤影響選情，台中市警局配合警政署，本月五日至十五日執行首波選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，昨統計成果表示，共查獲地下匯兌、洗錢水房、掃蕩賭博等三類犯罪五十九件二三六人，查扣不法現金達一千餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額、投注賭資超過二七五億元。

    市警局表示，此次專案將選舉賭盤所依附的六合彩簽賭站、合法掩護非法主題餐廳、博弈協會、地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點查緝對象，專案期間掃蕩各類處所八十六處，查獲賭博案件五十一件二一九人，另查獲地下匯兌五件九人、洗錢水房三件八人。

    期間查獲四十九人涉嫌經營網路賭博公司，其中韓男等七人以工作室名義，擔任網路運營維修部門、溫男以科技公司名義擔任客服。

    另劉男等四人以數據公司名義，透過廣告、網路電話等方式吸收中國人作為代理商，警方查扣電腦主機、手機、監視器主機、監視器及經營網路博弈相關證物，清查下注總規模達一四六億餘元。

    警方同時破獲兩處假借博弈協會之名的賭場，帶回負責人、員工、賭客等三十名涉案人，查扣賭資超過一九八萬元。

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