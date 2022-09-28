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    水樂園拍多名戲水辣妹 大叔挨告性騷擾

    年輕男子架住拍攝者要求報警。（記者張軒哲翻攝）

    年輕男子架住拍攝者要求報警。（記者張軒哲翻攝）

    2022/09/28 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕陳姓年輕辣妹穿比基尼泳裝，與四名男友人到台中市麗寶樂園馬拉灣水樂園戲水時，友人發現五十五歲范姓男子持手機拍陳女，質問范男「為何偷拍」，雙方起口角，四男並將范男壓制在地。警方趕到，在范男手機發現多名女遊客影像，無私處不雅照，但有拍到陳女走路影像，由於陳女堅持提起性騷擾申訴，警方依規定陳報台中市社會局調查。

    四男將大叔壓制在地

    警查手機 無不雅照

    警方昨指出，二十四日下午四點多接獲報案，指麗寶樂園馬拉灣有遊客打群架，到場發現，張姓、李姓、石姓、李姓等四名二十多歲年輕男子，發現范男持手機偷拍陳姓女友人，詢問范男為何偷拍，范男不予理會，四名男子追問「先生你拍什麼？」范男直呼「沒有啦」，四名男子直喊「拍什麼啦」並合力架住范男，遊客趕緊報警。

    警方將范男及陳女等帶回派出所，釐清手機拍攝內容。經檢視發現范男手機影像，有拍到多名在樂園戲水的女子，但並未涉不雅及妨害秘密，由於陳女走路影像也入鏡，陳女堅持依性騷擾防治法提出申訴，已將資料陳報社會局調查。

    台中市社會局指出，范男在苗栗工作，會與警方、范男所屬公司調查性騷擾事件是否成立，范男如不服，可向社會局提出申訴。

    中市執業律師陳鶴儀表示，是否涉及刑法妨害秘密罪，要具備「無故以錄音、照相、錄影紀錄竊錄他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位者」，亦即需拍攝、竊錄非公開活動或隱私才會涉及刑責。

    律師：公開場合 應無刑責

    是否性騷 有討論空間

    陳鶴儀指出，倘若僅是拍攝公開場合陳女走路影像，應尚未涉犯刑責。另是否涉及性騷擾防治法，需視該拍攝行為是否具有性意味，及被拍攝人主觀感受，做成詢問筆錄後，再經由性騷擾調查會議決議認定。另范男遭四名男子壓制在地，也可向四人提出強制罪告訴。

    麗寶樂園將拍攝者列黑名單

    麗寶樂園指出，會將范男列為黑名單不得進入，將持續加強水域安全巡邏，提供遊客安全安心的遊樂場域。

    台中麗寶樂園馬拉灣傳出疑似偷拍事件。（資料照）

    台中麗寶樂園馬拉灣傳出疑似偷拍事件。（資料照）

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