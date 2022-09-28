採購快篩試劑涉貪 國民黨籍新豐鄉長收押

採購快篩試劑涉貪，新豐鄉長許秋澤收押。（取自新豐鄉公所官網）

2022/09/28 05:30

〔記者廖雪茹、蔡彰盛／竹縣報導〕新竹縣新豐鄉辦理快篩試劑採購及清潔隊人事任用涉弊，檢、廉搜索鄉公所，並拘提、通知國民黨籍新豐鄉長許秋澤、主任秘書劉家佑、民政課長許彩鳳、廠商及證人共廿九人，同時查扣相關證據，其中許秋澤等五人昨複訊後，新竹檢方以涉嫌貪污情節重大為由聲押禁見獲准。

收賄浮報價格 許秋澤與主秘等5人全押

檢、廉廿六日上午八點多，前往鄉公所辦公室搜索，辦案人員先訊問主秘劉家佑與民政、財政等相關課室的課長和課員，以及清潔隊數名人員，同時查扣文書、帳冊和電腦資料等相關證據，之後再訊問鄉長許秋澤；而在進入鄉公所搜索之前，還先到兩名清潔隊員住家搜索。鄉長司機張男為清潔隊員調任。

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另外，鄉公所今年四月經鄉民代表會支持，於臨時會通過預算兩千八百萬元，採購快篩試劑和口罩，其採購程序疑因未完全依據政府採購法等相關規定辦理。

檢方表示，許秋澤等人涉嫌交付、收受賄賂、經辦採購浮報價額、圖利等案件，總計搜索鄉公所及相關處所共廿四處，並拘提、通知涉案者、證人共廿九人到案。

新竹地檢署出動八名檢察官漏夜訊問後，認為鄉長許秋澤、主任秘書劉家佑、民政課長許彩鳳、鄉長司機張鈺乾及施姓廠商等五人，違反貪污治罪條例罪嫌重大，昨向新竹地院聲押禁見。新竹地院於訊問後，全數裁定羈押禁見。

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