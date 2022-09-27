律師：違意願全裸闖入求歡 已觸法

全裸闖入求歡示意圖

2022/09/27 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子裸體闖入浴室，要求和女性友人性交，兩度被拒絕才離去，一審以「時間短暫」為由判陳無罪，但高等法院認定觸犯強制猥褻罪；執業律師林曜辰認為，成罪與否關鍵因素為有無「違反意願」，陳案發前曾提議「共浴」已被拒絕，竟趁被害人洗澡時採「突襲式闖入」等手法要求「一起洗澡」、「性交」，使她難以逃離、反抗，明確觸法，應判決有罪。

成罪關鍵為有無「違反意願」

律師林曜辰指出，刑法第兩百廿四條規定，對男女以強暴、脅迫或其他違反其意願的方法，而為猥褻行為者，觸犯強制猥褻罪，不過並非以強暴等強制方法，足以壓抑被害人的性自主決定權為必要條件，須達到妨害其自由意思，即「違反意願」，致妨害、壓制被害人的性自主決定權為依據。

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林曜辰表示，一審以陳男、被害人「對話極少」、「時間短暫」，且兩度詢問是否欲性交遭拒絕後隨即離去，認定未妨害其性自主決定權，不過，是否違反意願，應由被害人的「主觀感覺、客觀情境和壓制行為強度」等綜合判斷。

林說，雖然陳被兩度拒絕後即離去，但被害人感受卻不同。陳未於她初次要求其離開浴室的「當下」離去，反而表達要性交之意，已造成她心理極大壓力，從她應訊稱「當時沒穿衣服、很無助」、「我覺得性自主權被剝奪」可看出端倪。

依當時客觀情境而言，陳採「全裸闖入、圍堵（站在浴室唯一出入口）、提出性交邀約」的三部曲手法，及當時陳只要伸手即可觸及被害人裸體、他第一次提出「一起洗澡」被拒後更提出「我想要（性交）」的更強度要求，已讓她擔心是否會遭到強暴、脅迫對待，達到妨害、壓制其性自主決定權，故觸犯強制猥褻罪。

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