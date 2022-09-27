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    自由日日shoot》律師︰索賠原價200倍 超乎常情

    南投縣某夾娃娃機業者辦夾送活動，父女誤解規則拿走喜歡的獎品，拒賠二百倍，遭業者告偷竊。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣某夾娃娃機業者辦夾送活動，父女誤解規則拿走喜歡的獎品，拒賠二百倍，遭業者告偷竊。（記者陳鳳麗攝）

    2022/09/27 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮一對徐父女夾娃娃兌換獎品，不諳兌換規則被業者高額索賠三十萬元，任誰恐都無法接受這麼高的賠償金額，徐男不願賠而被業者告竊盜；原本高高興興拿戰利品，結果令徐男意外，還得面臨民、刑官司，後續司法調查結果值得觀察，民眾到類似的店家消費也須謹慎注意。

    律師林柏宏指出，刑法第三二○條第一項的竊盜罪規定，為「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」而是否構成竊盜罪，主要在其有無竊盜的犯意。

    若以這對夾娃娃的父女的情況來看，兩人若明知只能換取夾娃娃機台上的獎品，且也明瞭必須跟業者加LINE上傳照片，或打電話聯絡業者後才能拿走獎品，卻仍拿走不同區的獎品且未聯絡業者，那就構成竊盜的故意。惟如果這對父女是因搞不清楚遊戲規則，誤解業者的遊戲規定，難認定有主觀偷竊犯意。

    此外，也要看夾娃娃機台店的「夾送」規定是否標示明確，如果標示不明確，這對父女自己拿了獎品而未通知業者，也未必會構成竊盜罪。

    目前該案進入司法程序，將來徐姓男子是否構成竊盜，就由檢察官調查後再決定是否起訴，而其十三歲女兒因未成年，則須送少年法院處理。

    林柏宏認為，至於業者要求依商品價賠償三十萬元，即這對父女拿的獎品價值一千五百元的二百倍，此索賠金額依常情來看，的確是超乎一般的賠償行情，若業者有民事求償，法官對於賠償損失的金額應會酌予減少。

    林柏宏也說，業者在與這對父女商談賠償的過程中，堅持對方要賠二百倍，若只是當成談判，沒有強暴脅迫的語言，例如「不賠償我就讓你們去坐牢」等話語，讓人心生畏懼，即不構成恐嚇取財罪。

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