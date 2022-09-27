自由日日shoot》父女夾娃娃誤解規則拿1500元獎品／業者索賠30萬 不給就告

南投縣某夾娃娃機業者辦夾送活動，父女誤解規則拿走喜歡的獎品，拒賠二百倍，遭業者告偷竊。（記者陳鳳麗攝、警方提供）

2022/09/27 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕坊間有業者推出活動，原本是一種廣告聚客噱頭，但其中恐藏有陷阱，民眾一不注意，就可能吃上官司；南投縣有夾娃娃機業者舉辦「夾娃娃送贈品」活動，有一對徐姓父女不諳遊戲規則，自行拿了獎品就離去，業者認為是偷竊向警方報案，徐男事後願意賠償，但業者要求照偷竊規定賠二百倍，即徐男拿走的獎品價值一千五百元，徐男須賠償三十萬元，徐男無法接受，業者堅持提告，父女被警方依竊盜罪函送法辦。

業者堅持提告 父女被依竊盜罪送辦

南投縣埔里鎮一家夾娃娃店舉辦促銷活動，有夾娃娃送贈品的機台，機台玻璃貼有告示稱，夾到一定數量的娃娃，就可依數量兌換機台上方的動漫等對應商品，但註明須在同日同台娃娃機夾到商品才能兌換，另外貼有告示，兌換贈品要加LINE傳送照片給業者或以電話聯絡，另一張告示並提醒，「偷竊重罰商品價格兩百倍，請自重。」

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本月十日下午，四十多歲的徐男帶著十三歲女兒前往夾娃娃，看到促銷活動，就認真夾取娃娃，父女倆發現夾到的數量已可兌換獎品，就拿著椅子墊高，一人挑選一種獎品，分別拿走一盒包裝的兩個公仔，及一部遙控汽車，父女倆開心提著戰利品走出店家，騎機車離開。

劉姓業者後來到店，點獎品發現短少，查看監視錄影畫面，發現這對父女拿走獎品但未聯絡，也未照規定只拿該機台上方的獎品，因此向埔里警方報案，警方通知父女到案說明。

徐男︰只是沒有弄懂贈獎辦法非偷竊

徐男告訴警方，他和女兒不知道不能拿走不同區的獎品，也沒看到要先加LINE傳照片及打電話聯絡業者，願意賠償業者損失，劉姓業者稱，父女帶走的獎品合計一千五百元，兩人的行徑，符合機台上告示牌所寫的偷竊，要重罰商品價格二百倍的規定，要求徐男賠償三十萬元。

徐男認為他和女兒花了不少錢夾娃娃，只是沒有弄懂業者訂的贈獎辦法，並不是偷竊，無法接受業者用偷竊看待及高昂的賠償金額，劉姓業者索賠遭拒後，即堅持控告這對父女竊盜，警方只好將兩人以竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，該家娃娃機台店內的獎品堆了不少，獎品上方裝有監視器，有的還放到沒送贈品活動的機台上方，容易讓顧客搞不清楚，到底可換領的獎品是哪些。

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