精明投資客遇上超強詐欺犯

警方查扣王姓男子三輛總值約一千萬元的特斯拉和雷克斯高檔轎車。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/25 05:30

3年砸5千萬投資「挖礦」真的變「虛」幣

〔記者劉慶侯／台北報導〕對外自稱「比特幣專業挖礦戶」的廿七歲王姓男子，攬客挹注時說得天花亂墜，陳姓投資客信以為真，三年內陸續投入逾五千萬元，直到近期陳打算查帳取利時，對方卻失去聯絡；台北市刑警大隊偵三隊據報查捕，王嫌到案後雙手一攤，帳戶內幾乎無錢，警方查扣他的三輛總值約一千萬元的特斯拉TESLA、雷克斯LEXUS高檔轎車，依詐欺罪嫌移送法辦。

27歲擁千萬名車 到案戶頭空空

警方表示，王男於大學機械修理科系畢業後，因對電腦和虛擬貨幣有基礎科技知識，近年見比特幣等虛擬貨幣大發利市，投資熱潮方興未艾，不少民眾欲投資卻苦無門道，王嫌於是興起詐欺念頭。

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警方調查，陳姓投資客二○一九年經人介紹認識王嫌，王鼓起如簧之舌吹噓在中國、台中都有經營挖掘虛擬貨幣的「礦場」，並輔以精心製作的PPT報表，讓陳男信以為真，三年來陸續投資逾五千萬元。

去年陳男向王嫌提出想拿回挖礦機器和投資收益，王嫌謊稱在中國開發更大的礦場，投入鉅資買了更多的挖礦機，陳男要求見識一下礦場，王轉而誆稱因兩岸政策和防疫關係，無法讓人參觀。

財報太精美 三年只出沒進才醒

即使王嫌製作的財務報表相當精緻，但長達三年無從返利回本的陳男終究覺得不對勁，一再提出質疑，王嫌無從回答，索性避不見面搞失聯，陳男始知遭騙，報警提告。

北市刑大偵三隊循線在曾文水庫逮獲駕著名車帶著女友遊玩的王嫌，警方要求去查看台中「礦場」，王嫌才承認詐騙，警方查扣三輛名車、行動電話、存摺和匯款單等贓證物，同時逮獲提供洗錢帳戶的四十五歲廖男，依詐欺、背信及侵占等罪嫌移請新北地檢署偵辦，並續追贓款流向。

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