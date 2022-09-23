來亂的！中生就讀台科大 留言28炸彈案釀恐慌

網路留言路徑圖

2022/09/23 05:30

〔記者邱俊福、楊綿傑／台北報導〕高鐵、台鐵、台中捷運、高雄捷運等大眾運輸公司，甚至總統府、行政院、監察院等公務機關，去年九月起陸續有署名「唐澤貴洋」利用網路留言、恐嚇放置炸彈案，至少有廿八件，意圖造成大眾恐慌；刑事警察局電信偵查大隊經分析用語習慣、犯案手法，鎖定已修完國立台灣科技大學研究所學分、返回中國的中國籍男研究生張海川涉案，檢方已對他發布通緝。

恐嚇總統府 署名「唐澤貴洋」

警方調查，廿四歲張嫌二○一六年來台就讀靜宜大學資工系，二○二○年畢業後，接續就讀台科大相關研究所，去年七月修完一年級學分後返回中國，因疫情因素，透過線上上課，今年修完研究所學分，正向學校申請畢業證書中。

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恐嚇學妹送辦 未限制出境

張嫌在台期間，透過電子信箱寄信恐嚇學妹就讀的大學放炸彈，經台中市調處追查，將張嫌送辦。北檢去年六月起訴，但張嫌並未被限制出境，同年七月出境回中國。詎料，去年十一月底，台鐵接到炸彈恐嚇，揚言將在自台中北上的區間車上，放置塑膠炸彈，冒名為「我是台中市調查處處長」。

回中國後 手段與範圍變廣

警方說，去年九月開始，陸續接獲冒名日本律師「唐澤貴洋」等身分恐嚇危安放置炸彈案，經追查發現犯嫌使用境外跳板主機上網散布相關恐嚇留言，雖隱匿身分，但經過濾國內連線境外特定跳板主機紀錄，從中清查出歷次留言時段的國內用戶，分析恐嚇留言文字多次出現「唐澤貴洋」、「本尊師」、「名偵探」等特殊用語，搜尋曾犯下恐嚇危安案的前科慣犯後鎖定張嫌。

警方發現，張嫌涉及的利用學妹信箱恐嚇案，冒名「台中市調處處長」恐嚇台鐵案，恐嚇內容有中國用語，如市話寫成「固話」等，加上分析張嫌恐嚇用語、人格特性及嗜好等特徵，認定張嫌涉案，依恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。

台科大：若違法 獎懲會討論

張海川涉恐嚇放置炸彈案被移送，他雖已修完台科大研究所學分，是否能拿到畢業證書？台科大表示，學校尚未收到該名同學犯法事證，後續若確定違法，會依規定提學校獎懲會討論。

已修完國立台灣科技大學研究所學分、返回中國的中國籍男研究生張海川涉案，檢方已對他發布通緝。（資料照）

中國嫌犯張海川。（取自網路）

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