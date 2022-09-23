選前掃蕩 大批軍火藏阿嬤鐵皮屋

尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火庫，搜出7把長短槍、357顆子彈，其中還有一把罕見榴彈槍。（記者黃良傑攝）

2022/09/23 05:30

〔記者黃良傑、劉慶候／綜合報導〕檢警追查一件毒品案，溯源後鎖定高雄市一棟鐵皮屋展開攻堅，在屋頂夾層起獲一把制式美製M203榴彈槍、一把制式XM15突擊步槍、五把制式左輪手槍、三五七顆各式子彈，逮捕兩名嫌犯，此為近年查獲的最大宗制式軍火窟；由於距離年底選舉已近，檢警一舉破獲如此驚人火力，正加緊追查槍械來源與私藏軍火動機。

7把長短槍、357顆子彈 近年最大宗

台北資深刑事幹員分析，制式槍彈幾與黑幫脫不了關係，而黑幫高層為分散風險，會把火力分多處交給與幫派淵源不深的未出道小弟保管，不排除此軍火窟是大幫派的藏槍據點。

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國內上次查獲M203榴彈槍是在十七年前，本次查獲美製M203榴彈槍，可裝配四十毫米榴彈，最大射程四百公尺，可擊毀裝甲車及建物，黑市價一把超過一百五十萬元；警方檢視查獲的各式子彈，其中有十三顆榴彈，皆有底火，可單獨射擊，殺傷力駭人，已將各式槍彈送驗。

起獲美製M203榴彈槍 可擊毀裝甲車

高雄警方先於六月查獲一件毒品案，溯源懷疑尤姓男子涉嫌販毒，他去年向阿嬤借用鳥松區一間閒置鐵皮工廠當住處，警方上週前往攻堅，查獲槍彈、七百多公克毒咖啡包，逮捕廿七歲尤嫌與廿一歲邱姓友人，邱男涉將毒品寄放尤嫌住處；尤辯稱槍彈是已逝友人寄放，檢警認為他不願供出真正來源，訊後聲押獲准。

由於警方在尤嫌住處起出多把鑰匙，一度懷疑還有槍彈藏在附近的墓園，不過動員前往「陰宅」試開鑰匙及搜索後已排除。

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