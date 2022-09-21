憲兵緝毒犬嗅實力 一年截獲264公斤毒品

憲兵指揮部營區昨演練偵蒐毒品查緝，當緝毒犬成功緝獲毒品時，會立刻坐下。（中央社）

2022/09/21 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵指揮部緝毒犬分組屢次為國軍、檢調查獲多起毒品案，根據國軍統計，自去年八月迄今，共查獲二六四公斤毒品案，亦曾查獲參與教召的涉毒後備軍人。不過，要養成批緝毒尖兵實屬不易，憲兵領犬員葉治佑中士表示，由於緝毒犬屬於工作犬，因此不能像家犬一樣溺愛，照顧時需拿捏分際，「你很愛牠，但又不能太愛」。

憲兵指揮部緝毒犬分組於前年元旦編成，現有十六隻緝毒犬，預計今年底前將補實至十八隻，並分屬於士林、台中、高雄及花蓮憲兵隊，協助執行毒品查緝任務。而現役十六隻緝毒犬的命名相當有趣，除了「Hardy」等常見名字外，還有一隻雄性拉布拉多叫「Uber」。

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憲兵指揮部昨展現反毒能量，安排領犬員與緝毒犬執行「基礎搜索」、「人身搜索」、「空間搜索」等課目，緝毒犬皆能掌握嗅源目標。不過，要養成這些緝毒尖兵並非易事，憲兵領犬員葉治佑表示，他接觸新進緝毒犬時，必須花三個月以上時間接觸、培養默契並累積信任，且照顧緝毒犬須拿捏分際，「你很愛牠，但又不能太愛牠」，因為緝毒犬是工作犬而非家犬，如果過於親近，恐導致犬隻只想玩玩具，卻在執勤時失誤的情況。

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