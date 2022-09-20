貨輪走私405公斤K毒 檢通緝主謀及中國男

「富士山一號」走私毒品K他命405公斤被海 巡署查獲。 （資料照，檢方提供）

2022/09/20 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕獅子山共和國籍雜貨輪「富士山一號」載運黑市價逾八億元的毒品K他命四○五公斤，入境前被海巡署查獲，將船長「阿溫」等六名印尼籍船員及負責押貨的台籍男子黃冠淯移送法辦，屏東地院依共同運輸三級毒品罪判七人十四年半不等徒刑，檢方並對涉嫌策劃運毒的主謀台籍男子高世良及中國籍綽號「炯哥」的男子發布通緝。

海巡署高雄查緝隊去年接獲線報，去年五月十九日從高雄出港的獅子山共和國籍雜貨輪「富士山一號」，在越南外海接運毒品欲走私入境，海巡艇於七月十一日在離恆春南方約一六四海里處海域攔查「富士山一號」，從貨輪內艙起出二十袋以茶葉偽裝的三級毒品K他命共四○五公斤，將船上台籍男子黃冠淯及船長等六名印尼籍船員帶回偵辦。

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黃冠淯及印尼船員供稱，貨輪運毒案是由台籍男子高世良及另名綽號「炯哥」的中國籍男子負責策劃，依照「炯哥」提供的經緯度位置與越南漁船接應，由高男以每趟十萬元台幣代價，委託黃冠淯等人將毒品運回台灣，黃男負責押貨，並於航行期間每兩天發放擔任船長的「阿溫」及輪機長「阿桑」美金各二十元，其餘四名印尼籍船員各十元美金。

涉案的高世良及姓名不詳的「炯哥」無法追緝到案，檢方先依共同運輸三級毒品罪起訴黃冠淯等七人，並將犯罪工具「富士山一號」雜貨輪拍賣，最後以一四○萬元賣出。

屏東地院合議庭依七人涉案程度，將船長「阿溫」及擔任大副輪流開船的「約翰」各判刑十四年六個月，輪機長「阿桑」及其他三名印尼籍船員分別被判十四年至十一年不等徒刑，上述六被告服刑期滿後驅逐出境，黃冠淯則判刑七年四個月。

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