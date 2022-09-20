嘉療再爆不倫戀還打進警局 女教官告醫界名嘴性侵

嘉療科主任被指控在宿舍與女教官發生肢 體衝突。（記者吳俊鋒攝）

2022/09/20 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛生福利部嘉南療養院繼副院長發生外遇風波後，近來再驚爆已婚的某科主任也傳桃色糾紛，一名與科主任傳出不倫戀的女教官，因不滿科主任沒給她承諾，中秋連假期間，女教官到科主任的醫院宿舍談判，雙方爆發肢體衝突，鬧進派出所，女教官還對男科主任提告性侵，消息傳出，醫界震驚。

捲入性侵疑雲的科主任，時常應邀演講，有「醫界名嘴」之稱，去年瘋狂追求心儀的女教官，科主任的妻子發現，認為他不斷偷吃，斷然離婚。

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妻曾因緋聞與科主任離婚又復合

科主任後來向妻子跪求原諒，兩人又復合再結婚，科主任時常在臉書貼出恩愛照片放閃，不料私底下卻繼續偷吃女教官。

女教官質疑科主任，曾承諾會處理好與妻子的關係，長期下來卻言而無信，她認為男方行為很渣，自己也不願繼續當小三，本月十一日到嘉療醫護職務宿舍，要找科主任談判，當時科主任的妻子不在，科主任與女教官爆發肢體衝突，房內私人物品也遭搗毀，台南市歸仁警分局轄區分駐所員警獲報前往處理。

歸仁警方證實︰男醫挨告調查中

據指出，科主任當時企圖性侵女教官，才會引發拉扯動作，科主任在暴怒之下，將女教官重甩在地，猛烈毆打及勒頸，女教官甚至被科主任抓頭重擊牆壁與地板，導致多處流血與擦挫傷，兩人鬧上警局後，科主任否認意圖性侵，並宣稱施暴是為了保護自己。

歸仁警分局證實，該名男醫師被女方提告性侵，目前調查、釐清中，基於保護個人隱私，不便透露相關案情。

嘉療︰男醫因感情糾紛大打出手

記者前往嘉南療養院訪問這名科主任，未聯繫到科主任，嘉南療養院則代為回應，表示有訪談該名男醫師，指稱是因感情糾紛才會大打出手。至於科主任捲入性侵疑雲，院方指出，已進入檢警調查階段，不便評論，一旦司法訴訟有結果，將依相關程序、規定處理。

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