差20歲黃昏戀 70歲翁旅館勒死女友

屏東市一家旅館傳出命案。（記者羅欣貞翻攝）

2022/09/18 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市火車站附近的一家旅館，十五日傳出命案，一名年約五十歲女子陳屍客房床上，脖子疑有勒痕，警方鎖定一起入住的死者男友追緝中；全案是情殺、財殺或其他原因引發，正由警方持續調查釐清。

屏東警分局表示，九月十五日晚上十點多接獲報案，指轄區旅館發生命案，警方趕到現場發覺，一名中年女子躺臥房間床上，確認已死亡，隨即通報鑑識小組進行採證，並成立專案小組偵辦，目前已鎖定涉案對象，積極追緝到案。

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凶嫌搭火車逃往東部

據了解，該旅館位於屏東市光復路上，案發前，女性死者與一名年約七十歲的男性一起投宿休息，初查二人是情侶，都是屏東縣人。等到退房時間已至，未見他們退房，旅館人員進房間查看，驚覺發生命案，立即報警。警方馬上動員展開疑犯行蹤追查，初步掌握涉案男子在案發後，就近前往火車站搭乘火車，往東部逃逸。

命案消息昨天傳出後，旅館接待人員面對外界詢問時表示，事發時並未當班，對全案情況不清楚。一位案發當天入住的常客說，當晚一度聽到救護車的聲音，在那之前，未聽到任何異常的聲音或感受到異狀。

這兩天旅館如常營運，不少入住者並不知道有命案，有人聽到前幾天曾發生命案，十分訝異，但沒有影響住宿意願，表示該平價旅館服務還不錯，環境也算乾淨，可以住宿也可休息，休息通常以三小時計算。

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