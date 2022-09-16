製毒廠藏身「雲的故鄉」武界秘境// 警扮登山客 搭帳篷埋伏攻破

製毒廠隱身有「雲的故鄉」美譽的南投武界，中市警方特勤警力攻堅。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/16 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕獲選全台十大秘境，並有「雲的故鄉」美譽的南投縣武界，竟有製毒廠隱身其中，中市警方假扮登山客與工人，在雲霧縹緲的山區搭帳篷監控後，今年五月間動用特勤警力攻堅，查扣毒品「喵喵」原料二百多公斤，並陸續逮捕劉姓「製毒師」與周姓金主，劉男煉毒技術來自旅居中國的何姓台灣男子，警方於八月底趁何男返國時拘提，法院裁定三人羈押。

鐵皮工寮煉毒 僅小山路進出

台中市警方宣稱，及時破獲製毒廠，沒有毒品流入市面。警方今年五月間得知，南投縣仁愛鄉武界一棟年租金僅三萬五千元的鐵皮工寮，裡面竟是製毒廠，附近人煙稀少，僅有一條小山路，外人或遊客極少進入，廠外又設監視器，蒐證稍有不慎，就會打草驚蛇。

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警方喬裝成登山客與工人，於山區搭帳篷埋伏蒐證，還遇到濃霧、大雨滂沱，順利取得證據聲請拘票與搜索票。

查扣200多公斤原料 3嫌收押

今年五月十六日，中市警局刑警大隊與特勤警力攻堅，現場查扣第三級毒品「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）的原料溶液二百多公斤、甲苯一百六十餘桶、鹽酸等原料廿五公斤。當場逮捕劉姓製毒師（四十三歲），他以月薪四萬至五萬元，受僱於周姓金主（四十八歲），準備製作毒咖啡包，周男交給劉男一組中國電話號碼，劉男遇到瓶頸，可隨時打電話向綽號「明治」的台灣人求助。

警方上月逮捕周男，並查到「明治」就是何姓男子（卅一歲），上月底趁他從中國返台時於機場拘提，不過，何男否認到中國學製毒，也否認提供煉毒諮詢，檢方聲押周、劉、何三人獲准。

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