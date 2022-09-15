涉透過暗網購買》這款調查官 從美購槍彈寄回台

前調查官蔡侑霖涉嫌透過暗網購買制式槍彈，新北地檢署昨依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴，建請法院從重量刑。（資料照）

2022/09/15 05:30

包裹出境時被美國海關截獲

〔記者王定傳／新北報導〕調查局北部地區機動工作站前調查官蔡侑霖，涉嫌透過暗網向身分不詳人士購買克拉克GLOCK十九制式手槍一把、九釐米子彈五十發，含兩副制式彈夾、一副特製彈夾與一支消音器，請對方把貨夾藏在黑膠唱片機內寄來台灣，不過包裹準備出境時被美國海關截獲，通報我方，進而查獲買黑槍的罪犯竟是調查官。檢方偵辦時，蔡辯稱買槍彈是為了精進辦案能力，新北地檢署不採信，昨依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴，建請法院從重量刑。

本案發生後，調查局迅即召開考績會，將蔡侑霖一次記兩大過免職。檢警追查，調查班五十四期結業的蔡男，去年透過暗網與國外共犯聯繫，再使用加密郵件溝通及商討購買種類、數量、運送方式等細節，敲定使用比特幣交易，價格等同約五三五○美元（十五萬餘新台幣）。

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蔡嫌辯稱是為精進辦案能力

蔡還使用化名買預付卡，提供化名及聯絡電話給國外共犯；對方從美國紐約州寄出包裹，但被美國海關攔下查扣。檢警去年十二月會同調查局政風室搜索蔡男住所及北機站辦公處，訊後諭令十五萬元交保。

蔡辯稱，因為聽說透過暗網可從國外運輸槍彈，若真如此恐危害治安，為了精進辦案能力，破解這種犯罪模式才嘗試買槍，他未取貨、也無犯意。但檢方認定他涉犯槍砲、懲治走私條例、私運管制物品未遂共三罪，所犯為七年以上至無期徒刑的重罪。

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