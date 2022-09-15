檢舉少將進阿公店 3電話關切／陸軍︰八軍團處置不當

八軍團少將副指揮官黃 忠實遭指控涉足情色小 吃部，現場還有穿著迷 彩軍服人士。 （讀者提供）

2022/09/15 05:30

〔記者吳俊鋒、劉婉君、涂鉅旻／綜合報導〕陸軍八軍團少將副指揮官黃忠實十三日傍晚被民眾目擊，搭乘將官配屬的軍用休旅車到台南安定區一家有女侍陪酒的「小吃部」。據指出，民眾致電軍方「一九八五」專線投訴，卻接到三通包括軍方打給投訴人的電話，還被勸說不要爆料，且投訴人的個資疑遭外洩，遭對方威脅要求詳談。

該家小吃店有陪酒小姐，類似俗稱的「阿公店」。位於台十九線安定海寮段，距離西港大橋不遠，當地車流頻繁，黃忠實乘坐的軍官配車就停在店家前面，加上駕駛身穿迷彩軍服，格外顯眼，引起民眾注意。民眾從軍服臂章認出到場人士屬陸軍八軍團，由於看見疑似軍方高層進到小吃部，為了一探究竟，就假裝是一般客人入店消費，並伺機錄影蒐證。

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投訴人假裝客人進店消費 錄影蒐證

民眾在包廂內發現該名軍官，錄影後隨即步出店家，透過畫面認出軍方高層竟是八軍團副指揮官，搭乘公務車輛涉足情色小吃部，立刻致電國防部「一九八五」申訴專線爆料。據指出，申訴聯絡資料疑遭外洩，投訴人連續接到三通來電。投訴人稱，第一通自稱是副指揮官的駕駛兵，第二通自稱政戰主任，辯稱副指揮官在該店是正常的軍民交誼，並無不當行為，勸說不要爆料。

聯絡電話遭外流讓投訴人很生氣，投訴人稱，第三通更是來者不善，口氣聽起來像黑道，從聲調推測，應為四、五十歲的男性。不僅語氣較差，甚近乎威脅地聲稱已知道爆料人任職的公司與身分，要求當面詳談。

目擊民眾覺得離譜，認為軍方使用非常不當的方式進行危機處理。

黃忠實向慶生友人夫妻致意 即離去

陸軍司令部昨對此表示，黃確實接到退伍同袍邀約，前往台南市安定區小炒店向正在慶生的友人夫妻致意，但隨即離去。陸軍已派督察人員調查釐清此案，若有違失將適懲。

致電一九八五個資疑遭外洩 陸軍將檢討

至於民眾致電「一九八五」爆料後，接到來自軍方的電話，還被勸說不要爆料等情，陸軍司令部對此表示，八軍團「處置程序欠妥」，陸軍司令部將檢討，避免類似情況再次發生。

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