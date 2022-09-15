失聯４天 法官陳伯均墜谷亡／登山迷路 「寧自行探路 不背耍官威罵名」

搜救人員花費約五小時半將法官陳伯均的遺體從九十公尺深的山谷搬運到三叉營地，等候直升機吊掛下山。（記者歐素美翻攝）

2022/09/15 05:30

〔記者歐素美、吳政峰、溫于德、王定傳／綜合報導〕台北地院法官陳伯均攀登池有山失聯第四天，搜救人員昨天上午在陳男失聯地點下切約九十公尺處的箭竹林發現陳男遺體，搜救人員昨以人力將遺體搬運至三叉營地石瀑區，因昨天天候不佳，直升機無法出動吊掛，空勤隊表示，將等今天（十五日）天氣好轉再出動直升機將其遺體吊掛到東勢河濱公園。

天候不佳 遺體今才能下山

台中市消防局前天下午徵召兩名攀岩專家連夜上山會合，昨再加派第三梯次搜救人員四名，搭直升機降落新達山屋，前往三叉營地附近事故地點，連同第二梯次搜救人員及攀岩專家，合計十三人，在搜救熱區（發現陳男物品處）持續下切搜尋，結果上午七點四十五分，搜救人員就在陳男失聯地點下切約九十公尺處的箭竹林，發現陳男仰躺、下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，已明顯死亡。

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司法院長許宗力獲悉後，指示北院全力協助家屬處理後事；北院行政庭長周玉琦表示，陳法官全家人登山前已事先規劃並提出申請，另包括北院院長黃國忠與家事法庭法官在內的所有同仁，均對陳男身亡一事深感不捨、哀痛。

律師李怡貞昨也指出，有人說「幹嘛不留在原地等待救援，要自己去探路？」但法官日常的各種顧忌其實不是一般人能想像，萬一他駐足獲救，可能會被指為「浪費社會資源耍官威的高官」。他沒有打電話說「我是法官，請派人救我」，而選擇自己去探路也不要背負罵名，不想麻煩人，酸民卻以恐龍、侏羅紀指涉，無知且殘忍。

律師點出關鍵 盼別再網暴

一名庭長直言，法官擁有的不是特權，而是更為拘謹的生活，言行被放大檢視，出去不敢說出自己的職業，動輒得咎，能夠體會陳法官當時的掙扎選擇。

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