塵封24年情書 驚險保住房子

戴男在基隆市深溪路房子，訴訟期間被法院貼上封條。（記者林嘉東攝）

2022/09/10 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕一封塵封廿四年、泛黃的老情書，成了法院判決的關鍵證據，驚險保住戴姓男子的房產！

女拿出權狀、訂金、付款單 主張借名登記

簡姓女子起訴主張，她於一九九八年以三百七十三萬元買下基隆市深溪路一間房子，當年找不到保證人辦房貸，將房子借名登記給戴姓男友，兩人後來分手，現今要終止借名登記。基隆地院開庭時，她出示房屋權狀，購屋訂金、頭期款與各期付款證明，佐證房子是她的；簡女所提事證對其訴訟十分有利。

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戴男抗辯指出，他和簡女交往時發生意外，下半身癱瘓及公司倒閉，保險理賠與公司清算財產拿到五百萬元。一九九六年兩人持續交往期間，簡父經商不善，簡女向他借四百萬元周轉，他匯給簡父後，簡父把公司重心移往中國，簡女也常赴中國。

為證明所言不假，戴出示匯給簡父的匯款單，但尚不足以認定基隆房產並非借名登記，因此再出示簡女一九九八年寫給他的情書：「…我想把它（基隆房子）送給您當生日禮物。」

男出示400萬匯款單 女寫情書：房子送您

戴男主張，簡女當年買房，一方面為了結婚，一方面是以此代償簡父欠下的四百萬元。法院認為，匯款單可知戴男確曾匯款給簡父，再從信件可知當時兩人仍在交往，簡女買房給戴做為生日禮物。

法官查看兩人往來電子郵件，戴曾說簡想取回房子，須先清償四百萬元，簡女回覆隻字未提借名登記，也拿不出兩人曾簽立借名登記契約等證據。

法院因此認為，簡女買房給戴當生日禮物，以此代償父親欠下的四百萬元，判戴勝訴。簡女昨表示，她已上訴高等法院。

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