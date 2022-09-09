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    選前掃黑肅槍 逮竹聯等281人

    警政署掃黑肅槍，查扣改造步槍、衝鋒槍94把非法長短槍枝。（記者王冠仁翻攝）

    警政署掃黑肅槍，查扣改造步槍、衝鋒槍94把非法長短槍枝。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/09 05:30

    〔記者王冠仁、許國楨、陳彥廷／綜合報導〕鑑於近來傳出多起柬埔寨人口販運案與槍擊案，警政署為了打擊不法氣焰、淨化選前治安，實施為期兩週的「全國同步掃黑暨肅槍行動專案」，除檢肅竹聯幫、天道盟、四海幫等黑幫治平目標四十七人和所屬幫眾二三四人，還查扣包括改造步槍、衝鋒槍在內的九十四把非法長短槍枝，並在山區倉庫一舉查獲九十九把待改待售的模擬槍。

    黃明昭：隱身政黨犯罪 從重偵辦

    警政署長黃明昭強調，警方會持續規劃掃黑、肅槍、查賄、制暴、查緝選舉賭盤等專案行動，特別針對涉槍暴力案件、竹聯幫與隱身特定政黨等犯罪「從速、從嚴、從重」偵辦。

    刑事局昨天說明上月廿日至本月二日執行的專案成果，共逮捕黑幫份子二八一人，查扣不法金流二一八萬餘元，並有多波掃蕩黑槍行動，共查獲五十四件、逮捕五十七人。

    破地下兵工廠 倉庫抄99把模擬槍

    其中刑事局偵二大隊偵破專把模擬槍改造為具殺傷力黑槍的地下兵工廠，抄出非制式步槍一把、非制式衝鋒槍及手槍各兩把、子彈一百多發，還在江姓主嫌的倉庫查獲九十九把模擬槍。

    台中市刑警大隊偵三隊也查獲經營汽修廠的朱姓男子違法改槍，查扣改造完成的步槍、衝鋒槍及手槍各一把；偵八隊查獲張姓男子利用廢棄鐵皮工廠改槍，查扣改造完成的手槍一把、半成品二把等。

    刑事局國際科查獲以竹聯幫明仁會徐姓核心幹部為首的詐欺集團，進行假投資詐騙，查出四十多名被害人損失約兩千萬元。屏東東港警方破獲以魏姓男子為首的詐團，涉囚禁提供帳戶的人頭，逮捕四人、救出三名被害人。

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