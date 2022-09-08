救國團61筆不動產歸國有 法院裁准暫停

台北高等行政法院昨天裁定，救國團十三點九億加上二點四億餘元的現金可以執行移轉為國有，但在本訴確定前，停止執行六十一筆不動產的移轉作業，可抗告。（圖為救國團辦公大樓資料照）

2022/09/08 05:30

定讞前停止執行 16億不當黨產現金則先充公

〔記者張文川／台北報導〕行政院黨產會認定救國團是國民黨附隨組織，其名下六十一筆土地建物及十三億九四四九萬元為不當取得財產，應移轉為國有，另九筆土地和建物因已移轉他人而無法返還，向救國團追徵二億四○五七萬餘元；救國團不服，聲請停止執行。台北高等行政法院昨天裁定，十三點九億加上二點四億餘元的現金可以執行移轉為國有，但在本訴確定前，停止執行六十一筆不動產的移轉作業，可抗告。

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關於十六億三五○六萬元現金的動產執行方面，北高行合議庭認為，動產金額明確，且此金額對國家而言，並非無法承受的負擔，若將來救國團「撤銷原處分」本訴獲勝訴，損害也可用金錢賠償，不會發生難以回復的損害，且不動產既已裁准停止執行，足以確保救國團能維持正常營運收益，不致無以為繼，不具備「將發生難以回復的損害、有急迫性」的假處分積極要件，因此駁回救國團的停止執行聲請。

至於六十一筆土地、建物，合議庭法官高愈杰、楊坤樵、孫萍萍認為，依黨產條例，救國團若未在黨產會處分後的卅天內履行轉移，黨產會即可隨時開始執行，有其急迫性；這些不動產涵蓋救國團重要的營業據點，地點具特殊性及不可替代性，遷移至他處難以正常營運，其收益是救國團重要經濟來源，一旦無法繼續使用，業務將無以為繼，恐造成救國團萎縮甚至消滅，其所受損害勢將難以回復，因此有必要停止執行。

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