法務部長支持檢求處林信吾極刑

法務部長蔡清祥表示，支持檢察官依法起訴。（記者吳政峰攝）

2022/09/08 05:30

黃偉哲：速偵結符合司法正義

〔記者吳政峰、吳俊鋒、蔡文居／綜合報導〕外役監逃犯林信吾殺害二警奪槍，台南地檢署昨天請求法院處以極刑。法務部長蔡清祥表示，法務部支持檢察官依法起訴、求處極刑，捍衛執法者的尊嚴；台南市長黃偉哲說，這件案子事證明確、人神共憤，檢方迅速偵結，符合司法正義及人民期待。

受害家屬：伏法才能告慰死者

殉職警員曹瑞傑的兄長與凃明誠的父親，都希望林信吾被判死刑，定讞後也應儘速槍決，不要浪費國家公帑。一想起兒子，凃父又悲從中來，激動地說不出話，他認為唯有讓凶殘惡徒伏法，才能告慰死者在天之靈；曹瑞傑的叔父也說，對凶嫌求處重刑，安慰了家屬傷痛的心。

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凃員二姊悲痛地說，弟弟身亡後，晚上無法入睡、不斷流淚，有其他人安慰說弟弟很勇敢、值得驕傲，但沒有人想要這種驕傲。

曹員的阿嬤哽咽說，瑞傑對長輩孝順，在家時常幫行動不便的阿公洗澡，工作又敬業，他的離去讓很多人不捨、惋惜；瑞傑常說，會努力工作存錢，將來買大房子，讓家人住得更舒適。

嬤：孫努力到最後 光想就痛

阿嬤說，案發後都不敢看瑞傑遇害時的密錄器畫面，只聽兒子描述，已心如刀割，即使身負重傷，仍掛念同事，努力到最後一刻，光用想的，就讓人哀痛。

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