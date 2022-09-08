密錄器還原／曹瑞傑中38刀 拚盡力氣喊：先救學長 凃員發出討水悲鳴

台南雙警命案，當初支援的警員陳俊安密錄器錄下傷重凃員臨死前口渴討水的悲鳴聲；同樣受重創的曹員拚盡最後力氣呼喊陳快先救「學長」，現場錄音讓人不忍。（資料照）

2022/09/08 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警二分局警員凃明誠、曹瑞傑於八月二十二日近午查緝贓車時，遭竊車的明德外役監逃犯林信吾持刀凶殘砍殺致死。檢方不捨地說，第三名支援的警員陳俊安密錄器錄下傷重凃員臨死前口渴討水的悲鳴聲；同樣受重創的曹員拚盡最後力氣呼喊陳快先救「學長」（指凃），現場錄音讓人不忍，沒人能否認此案是情節最重大的罪行。

檢方在求刑理由透露，林嫌將凃、曹兩員殺成重傷倒地後，認為威脅已經消除，竟未對垂死的兩人存有一絲一毫憐憫，反逕自在現場恣意搜刮，搶走警槍與子彈揚長而去，將倒臥血泊、僅餘一息的凃、曹兩員棄於烈日下曝曬等死。

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烈日下曝曬 雙警受極大煎熬

支援警員陳俊安察覺出事、趕抵現場時，親見滿身是血的凃員勉強從警車後座下車，手持礦泉水瓶，但即不支倒地。陳員隨身密錄器更錄得凃員臨死前發出討水的悲鳴聲，卻因遭到割喉失血過多、難以言語，當下陳員未能理解凃員的悲鳴意思。

不忍！曹員反覆想坐起 次次倒地

身中三十八刀的曹員因傷勢過重，縱以堅強意志力反覆試圖坐起，卻又次次倒地，然曹在凃員陷入昏迷時，為營救同袍，仍用盡最後一絲力氣呼喚到路邊求救的陳俊安返回對凃員施救。

檢方起訴還原案發經過，四十六歲林信吾八月十五日逃獄，在台南北區某店買一把刀刃長約八公分的彈簧刀，隨身攜帶防身、拒捕。

二十二日清晨六點，林在台南赤崁街偷走機車，當天上午十點四十一分騎到台南安南區台江大道四段與北汕尾路路口，並騎進台江大道南側便道，逗留產業道路旁的墓厝內。

同日上午十點，南市二分局民權派出所獲報該機車失竊，曹員開巡邏警車載凃員外出搜尋，另名警員陳俊安騎機車前往支援，十一點三十三分許，曹、凃警車到台江大道、北汕尾路口，凃先下車走進便道搜尋，在該墓厝附近草叢找到失竊機車，十一點三十七分，凃以LINE語音通話告知曹找到失車，躲在墓厝後方的林聽到兩警手機對話，雖他尚未被凃發現、但擔心被查獲，即竄出拿彈簧刀偷襲砍殺凃。

凃雖有拿辣椒水、徒手反抗，但林聽到曹員警車警報聲前來，持續砍殺凃共十七刀並搶走凃的警槍。曹員開警車趕抵，林已壓制傷重凃員在地，林並持槍朝警車連開六槍直到卡彈，致警車偏向撞入路旁草叢。

曹員從警車脫困、趨前查看凃員傷勢，並質問林在做什麼？林又拿刀對曹員身體不斷砍殺共三十八刀，沒帶槍的曹員也以辣椒水、徒手抵抗林的砍殺無效。林搶得警槍與兩彈匣共十八顆子彈後於十一點四十五分騎偷來的機車逃離。十一點四十七分許，支援警陳俊安趕抵、連忙報案，惜兩警都傷重送醫不治。

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