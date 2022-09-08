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    首頁　>　社會

    林信吾辯喝酒失控 檢：他知道殺警非不能辨識

    檢方指林信吾犯案時實在沒有不能自控的情況，而是放縱自己踐踏人命，沒有具備欠缺辨識能力可減刑事由。（資料照）

    檢方指林信吾犯案時實在沒有不能自控的情況，而是放縱自己踐踏人命，沒有具備欠缺辨識能力可減刑事由。（資料照）

    2022/09/08 05:30

    想拗欠缺辨識能力圖減刑

    〔記者王俊忠／台南報導〕持刀殺害台南市警二分局警員凃明誠與曹瑞傑的外役監逃犯林信吾（見圖，資料照），落網後向檢警供稱當天案發前有喝酒，可能因此自制力較低。台南地檢署偵查後則指，林信吾犯案時實在沒有不能自控的情況，而是放縱自己踐踏人命，沒有具備欠缺辨識能力可減刑事由。

    台南地檢署表示，林嫌案發前是有買酒，對案發前喝酒一事，除了林嫌自己供述外，沒有其他證據直接證明林嫌確實有喝酒，因喝酒數量多寡、酒精又會隨時間代謝掉。況且林嫌殺警後沒有自首、到處逃亡時間長達十五小時，應歸責其自己、導致證據滅失。

    採無酒精濃度反應 被打臉

    且林嫌落網後，在檢方訊問時，檢察官徵得他的同意採血採尿檢驗，但檢驗結果都沒有異常（無酒精濃度反應）。

    檢方認為，以此難憑林嫌一面之詞，就認為他案發當下已欠缺辨識或控制能力；何況，林嫌在檢方訊問時自己承認案發當時知道殺害者是警察、也知道殺警是錯誤行為，足見他並沒有不能辨識自己行為的狀況。

    此外，林嫌殺警後直接到安南區土城高中廁所清洗犯罪痕跡，還搭計程車、公車與火車等到大台南、嘉義多地逃竄，逃亡途中還不斷製造警方查緝斷點，顯見其精神狀態甚為清楚，能縝密思考、做出客觀上對自己有利的判斷。

    檢方強調，林嫌是在離監返家期間（八月十四日至十五日期間）購買彈簧刀，作為脫逃後防身之用，足見他拿彈簧刀殺害兩名警察，也在他的預期之內，犯案時實在沒有不能自控的情況，僅是他放縱自己踐踏人命，並沒有具備刑法十九條所列，欠缺辨識能力的有關減刑事由。

    檢方昨將林信吾移送台南地院審理，法院於下午三點半開接押庭，下午五點半許，台南地院裁定林嫌接續收押未禁見。

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