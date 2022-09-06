女攀終極縱走南三段 下山前「方便」墜谷亡

南投縣消防局救難人員將墜谷身亡的女山友裝入屍袋，護送下山。（圖由南投縣消防局提供）

2022/09/06 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕五十六歲林姓女山友等八人組成登山隊，攀登有「終極縱走路線」之稱的中央山脈南三段，預計昨天下山，不料林女當天清晨六時告知隊員要外出「方便」一下，不久傳來尖叫聲，隊員們發現她摔落深約七十公尺的山谷，南投縣消防局搜救人員下午二時抵達現場，發現林女因頭部遭重創死亡，先以人力背負接駁搬運遺體，今天再視天候申請直升機吊掛下山。

南投縣消防局表示，林女等八人的登山隊伍，上月二十七日從花蓮縣瑞穗入山攀登南三段，預計本月五日從南投縣信義鄉郡大林道下山，林女昨清晨「方便」時，不慎在林道四十三公里處邊坡摔落深約七十公尺的山谷，接獲通報，救難隊立刻前往搶救。因林道遭颱風挾帶豪雨肆虐，車輛無法通行，透過空勤直升機馳援載抵林道三十六公里支線的停機坪降落後，再徒步七公里來到案發山谷，但接觸到林女時，發現身體已明顯僵硬，已氣絕多時，頭部嚴重受創是致命死因。

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專家︰登山如廁謹守二要一不原則

玉山國家公園管理處秘書邦卡兒．海放南，本身也是名登山專家，他建議山友攀登高山百岳時，萬一真有「大小號」的生理需求，一定要謹守「二要一不」原則，即要尋找平坦區域、要有林木可抓握穩住重心及遮掩效果，千萬不可在緊鄰溪谷的邊坡或草叢方便，否則一旦重心未能平衡，類似墜谷意外便易發生。

南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，同為百岳縱走的四大障礙路線，其中南三段深入中央山脈偏遠山區，全程超過三千公尺的高山至少十座以上，加上未被劃入國家公園範圍，困難度遠超過上述三條路線。

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