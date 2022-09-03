漁電共生工程涉弊 布袋鎮公所遭搜索

進黨嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅傳涉入貪污案件，檢調昨天上午搜索鎮公所及陳鳳梅住家等相關處所。（資料照）

2022/09/03 05:30

漏夜偵訊鎮長陳鳳梅

〔記者丁偉杰、林宜樟、王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅及同黨嘉縣議員羅士洋傳涉入貪瀆案，嘉義地檢署昨指揮廉政署南調組、桃園市調查處等幹員，搜索鎮公所及陳鳳梅住家、羅士洋服務處等相關處所，傳喚陳鳳梅、羅士洋及布袋鎮公所方姓建設課長等十餘人，涉案內容與漁電共生相關工程案有關，羅士洋未到案，檢方不排除拘提，其餘涉案人漏夜偵訊中。

議員羅士洋不排除拘提

據了解，本案與布袋鎮開發漁電共生案有關，疑與包商使用營建事業廢棄物回填漁塭，涉及違反廢棄物清理法、貪污治罪條例圖利等罪嫌，外傳羅士洋疑似包商與公所的中間人，待檢調釐清。

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兩人皆被提名選議員

布袋鎮長陳鳳梅曾任四屆布袋鎮民代表，兩屆嘉縣議員，兩屆布袋鎮長即將任滿，將轉換跑道，已登記年底嘉縣議員第五選區議員選舉；嘉縣議員羅士洋已連任六屆議員，已登記參選年底嘉縣第六選區議員選舉，尋求連任。

嘉縣推動漁電共生區域主要在布袋鎮及義竹鄉，目前有戶外型八場及核定室內型七十餘場，面積超過一百公頃，室內型養殖設施容許案件需申請建照及使照，此項目需由業者向當地公所申請。

據了解，戶外型養殖池只要整地就可進行，而興建室內養殖設施，有時會需要外來土方興建基地，然因土地仍屬農地，依法規填土必需為適合種植農作物的土壤，不得為營建剩餘土石方、廢棄物等。

嘉義縣議員羅士洋未到案，檢方不排除拘提。（資料照）

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