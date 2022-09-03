《彰化》風吹燈桿攔腰斷 安全帽救婦一命

員林市昨有號誌燈桿突然倒塌，砸中騎機車的婦人，所幸她有戴全罩式安全帽（大圖紅圈處、小圖），有「神帽」護頭，僅輕微腦震盪。（民眾提供）

2022/09/03 05:30

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕颱風「軒嵐諾」來勢洶洶，彰化市從前天傍晚起颳起強風，往來彰化市區與台中、南投的交通要道寶山路，一棵約三十公尺高的巨樹突然倒塌，交通一度全線中斷。另外在員林市昨天也傳出號誌燈桿突然倒塌，砸中騎機車的婦人，所幸她戴全罩式安全帽，僅輕微腦震盪，目前留院觀察中。

巨樹橫躺寶山路 民眾被迫爬越

前天下午，彰化市颳起陣陣強風，寶山路一棵約三十公尺高的巨樹承受不住強風吹襲倒塌，剛好覆蓋住整條道路，造成交通中斷，現場兩側拉起封鎖線。昨天不少上班民眾從寶山路到南投、台中，也有不少從台中、南投來的用路人要從寶山路進入彰化市區，不料抵達巨樹倒塌區發現交通受阻，無奈之下駕駛人只好被迫折返或改道行駛，許多要登山、健行的單車族、長輩乾脆冒險爬過巨樹，或跨過路旁柵欄穿越，險象環生。

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彰化警分局指出，一日晚間十點半接獲寶山路彰師大校區往東三百公尺處有巨樹倒塌造成交通中斷，立即派員勘查，幸無人員受傷，員警迅速拉起封鎖線，通報縣府民眾服務中心轉報工務處與彰化市公所。

市公所清潔隊長呂靜琴則表示，寶山路該段雖屬市公所權責，但前晚並未接獲通報，是昨天上午清潔隊班長獲悉後趕往查看，立即率十多名清潔隊員於七點半到場將樹鋸成兩半後，再分段鋸斷，上午九點全數清除完畢，恢復雙向通行。市長林世賢則表示，他會請警方往後若再有緊急事件可直接與他聯繫，由他來指揮清潔隊立即處理，就不會有聯繫上的問題。

另外，員林市中山南路、南昌路口，昨也傳出號誌燈桿倒塌，一名騎機車停等紅綠燈的婦人被砸中。目擊者說，一頂安全帽救了婦人，因為號誌燈桿倒下時，婦人根本來不及閃避，若非「神帽護頭」早就一命鳴呼。

燈桿底座鏽蝕 參選人促清查

這根號誌燈桿已設置十多年，昨天發生意外後，縣府到場勘查發現，底座已嚴重鏽蝕，不堪強風吹襲而倒塌。員林市長參選人陳秋蓉也到場了解，她說，彰化連兩天狂風大作，縣府一定要迅速清查類似鏽蝕嚴重的燈桿，否則下次難保會出人命。

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