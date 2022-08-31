違規停車 8個月開單近40萬張

警月開罰單五萬張，深夜、清晨都來開單，議員鄭功進表示，民怨員警淪「深夜停車收費員」。（記者蘇孟娟攝）

2022/08/31 05:30

清晨、深夜也開單引發民怨 警政交通單位研議適度開放夜間停車規範

〔記者蘇孟娟／台中報導〕檢舉達人最常檢舉的「紅黃線違規停車」自今年四月卅日起不得檢舉，須由執法人員執行，但台中市議員鄭功進指出，台中市員警開單也不手軟，今年一到八月共開出近四十萬張逕行舉發違規停車單，平均月開五萬張，誇張的是逕行舉發單的開立時間分別是深夜的十一點五十幾分甚至是清晨六點多，引發民怨，員警淪「深夜停車收費員」，促市府參考新北市政策在不影響安全、救災及行人通行的路段，降低夜間交通執法強度，給早出晚歸的民眾一個方便；台中市副局長陳子敬回應，將與交通及警政單位共同研議適度開放紅線臨停等路段夜間停車規範。

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另市議員何文海則指出，台中市今年一到五月因酒駕造成死亡人數共廿人，是全國最多且佔全國總計數據的五分之一，台中「酒駕零容忍淪口號，市警局長蔡蒼柏指出，有加強臨檢等勤務，六到八月酒駕死亡率已降低。

議員促不影響安全 給民眾方便

鄭功進指出，近來接不少民眾陳情，指出因工作早出晚歸，住家附近停車位一位難求，臨時停車後本想隔天一早上班就開走，不料已被開單，開單時間不是深夜十一點多就是清晨六點多，民眾怨聲載道；據他了解，台中市警局今年度截至八月底，開出高達卅九萬餘張的逕行舉發違規停車單，平均每個月開單五萬張，他舉出新北開放，只要不影響救災逃生通道，可以給民眾方便，「晚上十點後紅線不開單」，台中市應可比照給民眾方便，陳子敬回應，將與交通及警政單位共同研議相關規範，適度的開放夜間停車規範；蔡蒼柏也重申，沒有要求基層員警在晚上十點到早上八點前執行違規停車的勤務，多是民眾檢舉案不得不辦。

強力取締酒駕 6到8月死亡率降

另議員何文海指出，台中市這個月廿六日才發生情侶於夜店喝酒狂歡後駕車撞上分隔島；三日後北區又發生酒駕男追撞前方車輛，台中市酒駕事故頻繁，市警局應檢討，蔡蒼柏指出，今年一到五月接連執行掃除「醉」犯專案，一到五月總計取締酒後駕車三七五三件、移送法辦一八九七人，今年六到八月酒駕死亡率已明顯下降，會再強化宣導及取締。

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